Ascolti molto buoni per una edizione dell’Isola dei famosi 2022 che grazie alle novità messe in campo e ad un cast che funziona e che viene rinfrescato strada facendo, sta guadagnando consensi dentro e fuori Mediaset. Dati molto buoni e sostanzialmente in linea con l’altro reality show di punta di Canale 5, cioè il Grande fratello vip, che acquistano ancora maggior significato positivo se paragonati al reality del martedì sera di Italia 1 La pupa e il secchione, che dopo una prima puntata al 12% è sceso sotto la doppia cifra.

Alla luce di tutto questo Canale 5 ha deciso di allungare questa edizione dell’Isola dei famosi di ben 5 puntate (in onda solo il lunedì) che significano cinque settimane di permanenza in più dei naufraghi in Honduras. L’edizione 2022 del reality show di Canale 5 prodotto in collaborazione con Banijay dunque non terminerà come previsto inizialmente lunedì 23 maggio, ma lunedì 27 giugno. La finale dell’Isola dei famosi 2022 dunque andrà in scena proprio lunedì 27 giugno in prima serata su Canale 5.

Una promozione dunque sul campo per l’Isola dei famosi 2022 esattamente come è capitato quest’inverno al Grande fratello vip che ha beneficiato di un allungamento, tanto da essere l’edizione più lunga di questo fortunato reality show diretto e condotto da Alfonso Signorini. L’isola dei famosi 2022 dunque andrà avanti, prima volta nella sua storia, fino all’inizio dell’estate e per questo motivo è lecito attendersi l’ingresso nel corso delle prossime puntate di nuovi concorrenti, anzi naufraghi come giustamente vengono chiamati in questo reality show i suoi partecipanti.

Appuntamento dunque per la finale dell’Isola dei famosi 2022 a lunedì 27 giugno in prima serata su Canale 5, con Ilary Blasi e tutta l’allegra combriccola di questo reality show, mentre l’appuntamento per la prossima puntata di questo programma è per stasera in prime time su Canale 5.