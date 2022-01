Isola dei Famosi 2022: inizio, cast, partecipanti, conduttore, streaming

L’Isola dei Famosi 2022 è la sedicesima edizione dell’adventure reality nato e fiorito su Rai 2 (dove sono andate in onda 8 stagioni condotte da Simona Ventura e una da Nicola Savino) e ormai su Canale 5 dalla decima edizione (2015), con la conduzione prima di Alessia Marcuzzi, poi di Ilary Blasi.

L’Isola dei Famosi 2022, inizio e quando va in onda

L’inizio de L’Isola dei Famosi 16 è atteso per marzo 2022. Non è stata ancora annunciata una data di inizio, ma il GF Vip 6 finisce il 14 marzo (lo scorso anno L’Isola iniziò il 15 marzo). Proprio come il Grande Fratello Vip dovrebbe avere due puntate settimanali, il lunedì e il venerdì, come anticipato proprio da TvBlog.

L’Isola dei Famosi 2022, conduttore

Confermata per la seconda edizione consecutiva Ilary Blasi.

L’Isola dei Famosi 16, cast

Ancora da definire/annunciare gli opinionisti e l’inviato sull’Isola. Nell’edizione 2021 in studio ci sono stati Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi, mentre in Honduras era stato inviato Massimiliano Rosolino.

L’Isola dei Famosi 2022, partecipanti

Con il nuovo anno iniziano le anticipazioni e i rumors sui concorrenti.

In un post del 9 gennaio 2022, Biccy riassume i nomi che sarebbero stati contattati (o si sarebbero propositi) per l’Isola 2022:

I fratelli Gianmarco e Luca Onestini , quest’ultimo già in GF Vip 4 e vincitore del reality spagnolo Secret Story (Fonte: Casa Chi)

, quest’ultimo già in GF Vip 4 e vincitore del reality spagnolo Secret Story (Fonte: Casa Chi) Alessia Fabiani (fonte: Casa Chi)

(fonte: Casa Chi) Olga Plachina , moglie di Aldo Montano (appena uscito dalla casa del GF Vip 6) (Fonte: Casa Chi)

, moglie di Aldo Montano (appena uscito dalla casa del GF Vip 6) (Fonte: Casa Chi) Dayane Mello , già all’Isola dei Famosi 12 (2017), a Pechino Express nel 2020, quindi al GF Vip 5 e infine nell’ultima discussa edizione del brasiliano A Fazenda (fonte: Oggi)

, già all’Isola dei Famosi 12 (2017), a Pechino Express nel 2020, quindi al GF Vip 5 e infine nell’ultima discussa edizione del brasiliano A Fazenda (fonte: Oggi) Loredana Lecciso e la figlia Jasmine Carrisi (fonte: Oggi)

(fonte: Oggi) Luigi Oliva , ex fidanzato di Pamela Prati (fonte: Oggi)

, ex fidanzato di Pamela Prati (fonte: Oggi) Jedà , fidanzato di fidanzato di Vera Gemma (fonte: Oggi)

, fidanzato di fidanzato di Vera Gemma (fonte: Oggi) Nicola Vivarelli , già a Uomini e Donne (fonte: RTL 102.5)

, già a Uomini e Donne (fonte: RTL 102.5) Antonella Fiordelisi , tentatrice di Temptation Island (fonte: RTL 102.5)

, tentatrice di Temptation Island (fonte: RTL 102.5) Andrea Casalino , corteggiatore a Uomini e Donne (fonte: TvCircle)

, corteggiatore a Uomini e Donne (fonte: TvCircle) Pago (fonte: NuovoTv)

L’Isola dei Famosi 2022, puntate

Lo scorso anno l’edizione – iniziata il 15 marzo 2021 e terminata il 7 giugno – ha contato 22 puntate in tutto.

L’Isola dei Famosi, streaming

Il programma va in onda in live streaming su Mediaset Infinity, dove poi è disponibile on demand.