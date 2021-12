Luca Onestini vincitore del reality spagnolo Secret Story

Secondo ‘Onestini’ a trovare la celebrità ‘fuori porta’: dopo Gianmarco è la volta di Luca. L’ex tronista vince il reality spagnolo

Un altro Onestini ‘Ganador’ in Spagna, ma stavolta si tratta di Luca Onestini. Ex tronista, ex concorrente della seconda edizione Grande Fratello VIP ed ora vincitore dello spin-off del Gran Hermano intitolato Secret Story: La casa de los secretos, reality in cui i concorrenti hanno un segreto da celare e difendere dal resto dei concorrenti che devono cercare di scoprirlo.

Cinquantamila euro è il bottino che Luca si porta a casa, ma non c’è solo la vittoria a far sorridere il ‘quasi’ 29 enne (il 1° gennaio sarà il suo compleanno). Ora è la notorietà a dare nuova benzina alla sua carriera, apre un nuovo capitolo nel mondo dello spettacolo seguendo così le orme del suo fratello minore.

Gianmarco Onestini infatti ha iniziato a muovere i primi passi in tv grazie alle ospitate a Pomeriggio cinque nell’anno in cui Luca è stato concorrente del Grande Fratello VIP (2017). Nel 2018 è stato uno dei tentatori di Temptation Island e nel 2019 ha partecipato alla sedicesima e ultima edizione del GF in versione classica. Solo successivamente è volato alla volta della Spagna per provare la via della celebrità, la trova con El tiempo del descuento, reality show di Telecinco che vinse al primo colpo. Fra le altre partecipazioni, Supervivientes proprio quest’anno.

In Spagna, Luca si è fatto conoscere come sostenitore di Gianmarco, passo passo il suo volto si è fatto più famigliare anche al pubblico spagnolo. Con Secret Story ha riaperto anche il cuore, infatti l’ex tronista ha iniziato una relazione con la giornalista sportiva Cristina Porta conosciuta dentro la casa e giunta con lui alla finalissima. La ragazza si è piazzata al secondo posto.

Cristina arriva nella vita di Luca dopo la lunga storia con la modella Ivana Mrazova (guardacaso anch’essa conosciuta durante un reality) e con Soleil Sorge. Al momento della vittoria, il ragazzo Bolognese ha affermato di credere nuovamente nell’amore e di aver “aggiustato” il suo cuore. La sorte del suo futuro assomiglierà a quella di Gianmarco? Le basi ci sono…