L’isola dei famosi 2022: ecco la terza coppia di naufraghi

Fare i concorrenti di un reality show. Quella che una volta era una cosa una tantum, ora non lo è più. Fare i concorrenti di un reality è ormai diventata quasi una professione. Si, perchè sono diventati ormai tanti gli esempi di personaggi del mondo dello spettacolo che ripetono la loro esperienza televisiva come concorrenti di un reality, spesso anche del medesimo reality, vedi come esempi più recenti quelli di Valeria Marini e Giacomo Urtis al Grande fratello vip 6. Insomma quella di concorrente di un reality show sta diventando una professione, per altro non facile. Se infatti costoro vengono scelti a dispetto di nuove facce, significa che hanno saputo dare tanto nelle loro esperienze in questo tipo di trasmissioni. Ecco, tutto questo lungo pistolotto, per dire che fra le coppie di naufraghi che animeranno la prossima edizione dell’Isola di famosi ne vedremo una composta da due personaggi che hanno popolato questo mondo in precedenti esperienze da reality show.

La coppia, la terza che siamo in grado di anticiparvi e che parteciperà alla prossima edizione dell’Isola dei famosi in arrivo a marzo su Canale 5, dopo il termine del Grande fratello vip 6 è composta da Guendalina Tavassi e Floriana Secondi. Guendalina la ricordiamo fra i concorrenti dell’edizione numero 11 del Grande fratello, ma ha al suo attivo anche una partecipazione proprio all’Isola dei famosi, l’edizione numero 9 di questo fortunato programma. Guendalina poi ha partecipato anche a Tale e quale show su Rai1 con Carlo Conti.

In coppia con lei all’Isola dei famosi 2022 ci sarà Floriana Secondi. Anche Floriana la ricordiamo fra i partecipanti del Grande fratello, precisamente lei ha partecipato all’edizione numero 3 di questo programma, vincendola. Al secondo posto si classificò quell’anno Victoria Pennington, allora fidanzata di Pasquale Laricchia, mentre terzo fu Luca Argentero, ora apprezzato attore della fiction di Rai1 DOC, ma forse se non ci fosse stato quel Grande fratello 3, chissà…

La coppia formata da Floriana Secondi e Guendalina Tavassi si aggiunge a quelle che vi abbiamo già anticipato formate da Carmen Di Pietro con il figlio Alessandro Iannoni e Ilona Staller pure con il figliolo Ludwig Maximilian Koons. Per il ruolo di inviato, come già detto, è in pole position Alvise Rigo, mentre gli opinionisti in studio saranno Nicola Savino e Vladimir Luxuria.