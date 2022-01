L’isola dei famosi 2022: ecco le prime due coppie di naufraghi

Torniamo come promesso ad occuparci della prossima edizione dell’Isola dei famosi in partenza a marzo su Canale 5. Vi abbiamo dato conto qualche giorno fa di chi affiancherà la bella e brava Ilary Blasi presso gli studi milanesi di Mediaset nel delicatissimo ruolo di opinionisti. Due vecchie conoscenze di questo format e due personaggi che proprio di questi tempi calcano l’etere televisivo nelle vesti di protagonisti del varietà di Italia 1 Back to school. Sono come noto Vladimir Luxuria e Nicola Savino.

Ma la macchina organizzativa del reality adventure game di Canale 5 prodotto in collaborazione con il dipartimento italiano di Banijay prosegue a macinare chilometri per avvicinarsi al kick off nella migliore forma possibile. Se il cast artistico che guiderà il programma dagli studi milanesi di Mediaset è svelato, anzi svelatissimo, resta da capire chi saranno i naufraghi che animeranno il programma e che si metteranno a nudo, è proprio il caso di dirlo, di fronte alle telecamere di Canale 5, con tanto di restrizioni alimentari e tutto ciò che ne consegue.

Da queste colonne siamo in grado di darvi alcune anticipazioni a tal proposito su chi saranno i naufraghi e in particolare oggi vi daremo conto delle prime due coppie di concorrenti che prenderanno parte all’Isola dei famosi 2022. Già parliamo di coppie perchè si tratta di quattro personaggi che, un po’ come è già capitato al Grande fratello, saranno in realtà due concorrenti ed in particolare genitori-figli. La prima coppia che siamo in grado di svelarvi è formata dalla showgirl Carmen Di Pietro in coppia con il figlio Alessandro Iannoni. Carmen la conosciamo tutti, è stata sposata con il corrispondente del Tg1 da Londra Sandro Paternostro, scomparso appena due anni dopo le loro nozze. Carmen si è poi legata con Giuseppe Iannoni, da cui ha avuto due figli, Alessandro e Carmelina. Carmen dunque farà l’isola dei famosi insieme al figlio Alessandro.

La seconda coppia che siamo in grado di svelarvi è formata dalla mitica pornostar ed ex politica del Partito Radicale, candidata all’epoca dal suo leader Marco Pannella, Ilona Staller con il figliolo Ludwig Maximilian Koons, nato dal matrimonio fra la Cicciolina e Jeff Koons, artista statunitense. Matrimonio burrascoso e per questo motivo terminato non benissimo. Ludwig vorrebbe entrare nel mondo del cinema e chissà che questa esperienza all’Isola dei famosi gli dia quella visibilità per aprirgli quelle porte.