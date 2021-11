Grande fratello vip 6 i nuovi ingressi: Valeria Marini e Giacomo Urtis, due corpi e un concorrente

Arriva nuova benzina nella macchina già lanciata in corsa del Grande fratello vip 6. Mentre il programma diretto e condotto da Alfonso Signorini si è guadagnato un sontuoso prolungamento, con annessa finale a metà marzo come anticipato da queste parti, si sta iniettando nuova benzina nel bolide visto che la macchina del Gf vip 6 dovrà percorrere molta più strada di quella prefissata. Nuovi ingressi dunque che si vanno ad aggiungere all’ex conduttrice di Go Kart Maria Monsè da poco entrata nella casa di Cinecittà.

Per la puntata di lunedì 29 novembre 2021 è previsto l’ingresso di due concorrenti. Già saranno due e non quattro come ipotizzato da Dagospia, ma vediamo nel dettaglio come stanno esattamente le cose. Vero è, come spoilerato dal sito di Roberto D’Agostino, che lunedì prossimo varcheranno la porta rossa di Cinecittà Valeria Marini, Giacomo Urtis e Biagio D’Anelli, ma stando a quanto ci risulta non ci sarà nessuna traccia di tale Ferdinando Giordano, come riportato dal medesimo sito.

I nomi da noi citati sono dunque tre e non due, come mai allora abbiamo detto che ci sarà l’ingresso di due concorrenti? Semplicemente perchè Valeria Marini e Giacomo Urtis varranno ai fini del gioco -eh già perchè alla fine della fiera il Grande fratello è pur sempre un gioco- come unico concorrente. Ecco quindi la spiegazione dei due concorrenti: uno sarà il Biagio D’Anelli, l’altro sarà quello bicefalo formato da Valeria Marini e Giacomo Urtis.

I nuovi ingressi nella casa più spiata d’Italia non si fermano però qui. Ne sono previsti infatti molti altri da qui a gennaio, con i nuovi “ vipponi ” che saranno iniettati nel bolide guidato da Alfonso Signorini a più riprese, o se preferite a scaglioni. Intanto però godiamoci l’ingresso dell’usato sicuro di lunedì prossimo nelle sembianze della burrosa Valeria Marini, con Giacomo Urtis annesso e Biagio D’Anelli.

L’appuntamento, ca va sans dire, per tutto questo è per lunedì sera subito dopo Striscia la notizia ovviamente su Canale 5, prima però di questi “nuovi” ingressi il Grande fratello vip 6 andrà naturalmente in onda anche domani sera per la prima sfida Auditel del venerdì sera (orfano di Tale e quale show) con lo spettacolo musicale di Rai1 Voice senior.