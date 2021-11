GF Vip 2021, Maria Monsè nuova concorrente (e Giucas Casella la confonde con Adriana Volpe) [video]

Nel corso della ventunesima puntata del ‘Grande Fratello Vip 2021‘, in onda, stasera lunedì 22 novembre 2021, Maria Monsè ha fatto il suo ingresso trionfale in casa. Per la conduttrice si parla di un ritorno dopo la breve apparizione nel 2018 (Qui, il video)

Ritorno nella casa del Grande Fratello, dopo la precedente esperienza che era durata troppo poco, perché, questa volta, voglio una rivincita. In casa ritroverò Miriana che è stata tra le primissime che ho conosciuto quando facevo Non è la Rai. Giucas mi fa una simpatia incredibile. E’ unico. La mia vittoria più grande in assoluto è stata quando è nata mia figlia Perla Maria. Io e lei siamo sempre assieme. Mi dà i consigli. Siccome Orsacchiotto, come lo chiamiamo noi a casa Salvatore (il marito, ndb), assiste alle nostre discussioni, si è inserito anche lui. E’ risultato simpatico. Non l’abbiamo più tolto. Lui si diverte quando lo chiamiamo Orsacchiotto. A lui piace.

La showgirl vuole varcare la porta rossa con l’intento chiaro di far conoscere Marika La Rosa (il suo vero nome). La neo gieffina ha già decretato il compagno d’avventura di cui non gode una buona stima (Qui, il video): “Gianmaria perché l’uomo che si presenta con una medaglia al petto e che dice: ‘Io sono un grande playboy’ a me non piace. Non bisogna rivelare i nomi della donne con cui si è stati. Deve rimanere un segreto”.

E’ toccato a Giucas Casella svelare l’identità del nuovo ospite del loft. Il mago l’ha confusa, inizialmente, con Adriana Volpe. E’ servito l’intervento di Francesca Cipriani a ristabilire l’ordine naturale delle cose.