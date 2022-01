L’isola dei famosi 2022: ecco gli opinionisti di Ilary Blasi

L’isola dei famosi sta camminando a grandi passi verso l’etere televisivo. La macchina organizzativa di questo reality adventure game è in moto da qualche tempo, d’altronde mancano ormai solo due mesi alla sua messa in onda, prevista subito dopo la fine dell’edizione extra long del Grande fratello vip 6 di metà marzo, quando andrà in scena la finalissima condotta da –ça va sans dire- Alfonso Signorini. Torniamo però alla preparazione dell’Isola dei famosi 2022, alla cui conduzione, come già scritto da queste parti tempo fa, è stata confermata la bella e brava Ilary Blasi, che reduce da un autunno televisivo alla guida dello spettacolo musicale Star in the star, torna con le mani sul volante di una macchina che conosce piuttosto bene.

Il programma prodotto in collaborazione con il dipartimento italiano di Banijay, è certamente nelle corde della verace conduttrice romana , che per l’occasione e non potrebbe essere altrimenti, avrà al suo fianco personaggi nuovi di zecca, almeno rispetto all’edizione dello scorso anno, con un cast che è in via di formazione proprio in queste settimane. Rivoluzione, pare essere questo il mantra che si ripete nei corridoi Mediaset da dove si stanno forgiando i mattoni che formeranno i muri dell’edizione numero sedici dell’Isola dei famosi.

Ovvio, scontato e quindi imprescindibile rispetto al mantra di cui sopra il cambio totale di chi sarà a fianco della bella e brava signora Totti negli studi milanesi di Mediaset nelle vesti di opinionisti. Se infatti per i concorrenti non possiamo ancora sbilanciarci più di tanto, sul ruolo di opinionisti abbiamo qualche certezza in più, anche se niente è ancora ufficiale. Niente conferme dunque per i pur bravissimi Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi, quest’ultima per altro impegnata nel lavoro che le riesce meglio, ovvero cantare (sarà al Festival di Sanremo come noto). Dobbiamo infatti registrare l’approdo nel ruolo di opinionisti dell’Isola dei famosi 2022 di due nuove figure.

Per la verità non solo proprio delle novità, ma due personaggi che questo programma lo conoscono molto bene, il primo per averlo già condotto e la seconda per aver ricoperto il delicatissimo ruolo di inviata. Gli opinionisti dell’Isola dei famosi 2022 dovrebbero essere Nicola Savino e Vladimir Luxuria. Nicola, al momento conduttore di Back to school su Italia 1 con ottimi riscontri sia di critica che di pubblico, ha presentato l’edizione 2012 dell’Isola dei famosi (l’ultima trasmessa da Rai2) proprio con Vladimir che ricopriva il ruolo d’ inviata. Curioso gioco del destino, loro due lavorano insieme anche di questi tempi proprio nel sopra citato programma di Italia 1 Back to school.

Tornano dunque entrambi all’Isola dei famosi esattamente dieci anni dopo la loro esperienza in questo reality show e ci tornano nel ruolo di opinionisti, a fianco della bella e brava Ilary Blasi, confermata conduttrice del programma.