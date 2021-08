Star in the star è un nuovo talent show di Canale 5, che andrà in onda nel prossimo autunno in prima serata. Alla conduzione ci sarà Ilary Blasi, che sarà accompagnata da una giuria, formata da tre elementi, che dovrà valutare le performance di ogni puntata.

Star in the star: quando va in onda?

La messa in onda di Star in the star è prevista per il giovedì sera di Canale 5. La data di partenza, non ancora comunicata in maniera ufficiale, potrebbe essere giovedì 16 settembre, andando così ad esordire nella stessa settimana in cui ripartirà il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini.

Star in the star: puntate

Per il talent show condotto da Ilary Blasi dovrebbero essere previste sei puntate.

Star in the star: meccanismo

Il format prevede che in ogni puntata i concorrenti si esibiscano travestiti da cantati famosi che dovranno portare in scena con dei brani di successo. La canzone per la prima parte di performance sarà in playback, poi dopo il primo minuto si passerà al live ed è qui che i giurati e il pubblico da casa, aiutati anche dagli indizi dati nelle clip, dovranno cercare di individuare il personaggio famoso che si nasconde sotto il celebre cantante. Infatti, il cast di concorrenti che compone il programma è totalmente top secret, come avviene nel Cantante mascherato. Tale format è stato paragonato da molti a un mix fra Tale e quale show e Il cantante mascherato.

Star in the star: conduttrice

A condurre Star in the star sarà Ilary Blasi, che però arriva al timone del programma dopo i no di Lorella Cuccarini e Paolo Bonolis, come da noi rivelatovi. La conduttrice aggiunge così al proprio catalogo di trasmissioni condotte un’altra produzione Banijay Italia, dopo che dalla scorsa primavera guida L’isola dei famosi.

Star in the star: giuria

La giuria di Star in the star non è stata ancora ufficializzata, ma quasi sicuramente dovrebbero farne parte Marcella Bella e Andrea Pucci, come anticipato nelle scorse settimane da TvBlog. Per il terzo componente “sarebbero in corso trattative, a buon punto”, secondo quanto riportato da Dagospia, con Claudio Amendola. Sfumerebbe così l’ipotesi di vedere Nicola Savino come giurato della trasmissione, anche se non è da escludere per lui un ruolo diverso all’interno del programma condotto da Ilary Blasi, con cui ha già condiviso in passato un avventura professionale, ovvero Balalaika.