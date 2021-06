Star in the star con Ilary Blasi il giovedì sera su Canale 5, ecco la giuria

Lo abbiamo annunciato proprio da queste colonne ovvero l’arrivo in autunno di un nuovo titolo d’intrattenimento per Canale 5, ovvero Star in the star, Il programma, come abbiamo avuto modo di raccontarvi, appare come un mix fra Tale e quale show, con l’elemento imitazione di un cantante (Carlo non sarà molto contento di avere il giorno prima in onda un programma simile al suo) e con anche l’elemento indagine, ovvero cercare di scoprire chi si cela dietro quel pesante mascheramento che renderà la celebrità irriconoscibile ed in questo il titolo che viene alla mente è certamente il Cantante mascherato,

Sempre nel nostro precedente pezzo avevamo anche fatto riferimento alla versione tedesca di questo format condotta su RTL da Michelle Hunziker, accennando al fatto che anche quella italiana in arrivo avrebbe potuto avere come padrona di casa la conduttrice di Striscia la notizia. Ebbene così non sarà anche perchè l’ex di Eros Ramazzotti sarà impegnata come noto in autunno nella nuova serie dello spettacolo musicale All together now.

Stando a quanto apprendiamo alla guida di questo nuovo programma ci sarà un altro volto molto noto di casa Mediaset, parliamo della conduttrice dell’ultima edizione dell’Isola dei famosi Ilary Blasi che dunque terrà a battesimo questo nuovo programma. La giuria del programma sarà composta da tre elementi, due dei quali siamo in grado di anticiparvi, si tratta della cantante Marcella Bella, che già abbiamo visto in questo ruolo nello show di Rai1 Ora o mai più (ingiustamente tenuto nel cassetto) e dal comico Andrea Pucci.

Pare inoltre che in un primo momento la conduzione di questa prima edizione di Star in the star sia stata offerta a Lorella Cuccarini, ma la già più amata dagli italiani pare abbia declinato la proposta e prima ancora di Lorella il programma era stato offerto a Paolo Bonolis che pure ha declinato. Ecco dunque che è subentrata Ilary Blasi a condurre, in attesa di un annuncio ufficiale, la prima edizione di questo nuovo talent show in onda il giovedì sera su Canale 5 in diretta concorrenza con la fiction della prima rete della Rai.