Tale e quale show 2021: ecco i primi concorrenti del talent di Carlo Conti

Si sente ormai il profumo delle vacanze nel piccolo schermo italico, fra programmi stagionali che chiudono i battenti e relative edizioni estive pronte a sbocciare nell’infinito prato dell’etere televisivo nostrano. Non tutto però chiude, sono infatti in pieno svolgimento i preparativi relativi alle edizioni autunnali degli show televisivi e uno fra quelli è certamente il varietà campione di ascolti -da molte stagioni ormai- del venerdì sera della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo. Ovviamente il riferimento è a Tale e quale show pronto a tornare più vivo che mai con tante novità e con una sfida da ri-vincere, quella cioè con il Grande fratello vip, entrambi programmi prodotti dalla prestigiosa Endemol Shine Italy.

Da queste colonne vi abbiamo dato ampiamente conto dei provini che hanno coinvolto alcune delle celebrità del nostro belpaese e oggi siamo in grado di darvi conto dei primi cinque concorrenti sicuri che prenderanno parte all’edizione 2021 dello show diretto e condotto da Carlo Conti. Si parte da due volti che hanno spopolato nell’ultima edizione del Grande fratello vip, la numero cinque, quella dei record, sia di durata che di ascolti. Parliamo del bel tenebroso ed ex velino Pierpaolo Pretelli e della bella e conturbante bionda dagli occhi di ghiaccio Stefania Orlando. Due colonne del Gf vip 5 made in Alfonso Signorini che si apprestano a conquistare anche i teleschermi marchiati Rai1.

Con loro ci saranno anche Ciro Priello, youtuber, attore e comico napoletano, classe 1986 e componente del gruppo comico The Jackal, che in molti si ricordano per aver partecipato recentemente al programma comico di successo diffuso da Amazon prime video LOL, chi ride è fuori. Nel cast poi la modella, showgirl, conduttrice televisiva romana Federica Nargi e per chiudere questa informata la cantante Deborah Johnson, figlia del mitico Wess (è a lei che ci riferivamo nel nostro retroscena) cantante famoso nel nostro paese per essere stato prima il bassista di Rocky Roberts e poi cantante insieme con Dori Ghezzi, come non ricordare il celebre pezzo cantato insieme “Un corpo e un’anima” .

Ricordiamo che l’annuncio ufficiale del cast di Tale e quale show 2021 arriverà direttamente sulla pagina Instagram di Carlo Conti. Si riparte dunque da queste cinque celebrità per costruire l’edizione 2021 di Tale e quale show in onda da venerdì 17 settembre con Carlo Conti naturalmente sulla prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo.