Prosegue qui su TvBlog la girandola di nomi delle celebrità provinate per l’edizione 2021 di Tale e quale show, lo spettacolo musicale prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy che prenderà il via il prossimo mese di settembre su Rai1 nella serata storica del venerdì con la conduzione e direzione artistica di Carlo Conti. Dopo i nomi che abbiamo già avuto modo di svelarvi in precedenza di chi ha sostenuto un provino per entrare nel cast del programma, oggi siamo in grado di aggiungere altri.

Partiamo da un volto molto celebre del nostro piccolo schermo, un personaggio che lo ha attraversato in più ruoli, da conduttrice, a showgirl, fino a diventare una delle opinioniste ed ospiti più richieste degli ultimi anni vista la sua capacità di far impennare l’asticella dell’Auditel durante le sue apparizioni televisive: Alba Parietti. L’ex padrona di casa di Galagol dunque ha sostenuto un provino per entrare nel cast di concorrenti della prossima edizione di Tale e quale show e pare con ottime chances per entrare nel cast della trasmissione.

Proseguiamo la nostra girandola di nominativi con la conduttrice e showgirl Roberta Morise, che ha già avuto modo di lavorare con Carlo Conti nell’Eredità e ai Migliori anni. Roberta recentemente l’abbiamo vista alla conduzione dei Fatti vostri con Giancarlo Magalli ed ora per lei si potrebbero spalancare le porte della prima serata di Rai1 nel ruolo di concorrente di Tale e quale show 2021.

Fra i provinati di Tale e quale show 2021 anche un cantante di ruolo, diciamo cosi, si tratta di Sandro Giacobbe che ha una carriera canora di tutto rispetto alle spalle ed il comico Marco Bazzoni, in arte Baz. Chiudiamo questo piccolo plotone di provinati per l’edizione 2021 di Tale e quale show con la cantante Gabriella Ferrone.

L’appuntamento con la nuova edizione, la numero 11 di Tale e quale show resta fissato per i venerdì del prossimo autunno ovviamente dalle frequenze della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo.