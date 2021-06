Tale e quale show 2021 e i primi provini con una spruzzata di Grande fratello vip 5

Sono partiti i cantieri per le nuove edizioni dei più popolari programmi d’intrattenimento della televisione italiana previsti dal prossimo autunno. Da settembre, tanto per citare due programmi di punta, uno di Rai1 e uno di Canale 5, torneranno in onda Tale e quale show e il Grande fratello vip in onda per altro entrambi di venerdì e a questo proposito Carlo Conti e Alfonso Signorini hanno iniziato a vedere i primi personaggi da ingaggiare per le loro popolari trasmissioni.

Oggi qui ci occuperemo di darvi conto di alcune delle celebrità che Carlo Conti, direttore artistico di Tale e quale show, ha deciso di provinare per la prossima edizione del suo popolarissimo talent show prodotto, come lo stesso Grande fratello vip 6, in collaborazione con Endemol shine Italy. Vediamo quindi alcuni nominativi di probabili prossimi concorrenti di Tale e quale show 2021. Continua il cross-over con il Grande fratello vip 5 per Tale e quale show, infatti oltre alla Stefania Orlando, già anteprimata da noi, siamo in grado di aggiungere che sono stati provinati altri ex concorrenti dell’edizione numero 5 del Grande fratello vip.

Nello specifico siamo in grado di dirvi che è stata vista e sopratutto sentita Guenda Goria, la figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria, che ha partecipato all’ultima edizione del popolare programma di Canale 5 e che abbiamo visto nel corso di una puntata suonare il pianoforte insieme ad Alfonso Signorini.

Qui la vediamo e ascoltiamo mentre esegue il brano di Johannes Brahms Klavierstücke op. 119 Intermezzo Adagio :

Ed a proposito del conduttore del GF vip va detto che ha fatto più lui per questi personaggi con l’ultima edizione del reality show di Canale 5 che anni di programmi che li hanno visti protagonisti. Torniamo ai provinati, non solo Guenda però, ha fatto un provino anche l’inseparabile mamma, Maria Teresa Ruta, quindi potrebbe pure accadere, così come è già accaduto nel Gf vip 5 che le due partecipino insieme alla nuova edizione di Tale e quale show.

Poi sempre dall’ultima edizione del Grande fratello ha sostenuto un provino anche Pierpaolo Petrelli, secondo classificato del Gf vip 5 e fidanzato con Giulia Salemi, storia nata proprio all’interno del più celebre reality show della televisione italiana. Quindi sono quattro al momento gli ex gieffini che hanno sostenuto un provino per entrare nel cast di Tale quale show 2021: Stefania Orlando, Pierpaolo Petrelli, Guenda Goria e Maria Teresa Ruta, vedremo nelle prossime settimane chi di loro (o magari tutti quanti) entrerà nella squadra di concorrenti che si contenderà il titolo di campione dell’edizione 2021 di Tale e quale show.