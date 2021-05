Carlo Conti blinda Stefania Orlando per il suo Tale quale show 2021

L’eco del Grande fratello vip 5 continua anche dopo la sua chiusura. L’edizione più scintillante della versione celebrity dello storico reality show di Canale 5 prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy prosegue a seminare i suoi protagonisti nell’etere televisivo nostrano. Dopo Tommaso Zorzi che ha spopolato nei vari programmi Mediaset nelle settimane subito successive la sua uscita da trionfatore del Grande fratello vip 5, fra il Maurizio Costanzo show, il Punto Z e l’attuale impegno nel ruolo di opinionista dell’Isola dei famosi in attesa di approdare a Discovery, ora arrivano notizie che riguardano la sua grande amica e collega di reality Stefania Orlando.

La terza classificata dell’edizione dei record del Grande fratello vip 5 ha conquistato Carlo Conti (in onda domani sera su Rai1 con l’ultima puntata di Top 10) che ha messo gli occhi su di lei come prossima concorrente di Tale e quale show, l’edizione 2021 dello show prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy in partenza dal prossimo mese di settembre nei venerdì di Rai1. Stefania Orlando ha tutti i numeri per partecipare a questo programma, infatti è anche un ottima cantante, oltre che una brava conduttrice televisiva.

Ora per lei dunque si prospetta il ritorno in Rai stavolta nelle vesti di concorrente di Tale e quale show. Che sia questa la porta d’ingresso per Stefania che la porti nel corso del 2022 alla conduzione in Rai? La cosa appare molto probabile, la sua professionalità e la sua gavetta possono davvero far comodo alla televisione pubblica nei prossimi mesi. D’altronde Tale e quale è stato nelle sue precedenti edizioni il trampolino di rilancio per tanti conduttori, ricordiamo il compianto Fabrizio Frizzi e l’attuale direttore artistico del Festival di Sanremo Amadeus.

Stefania Orlando per altro l’abbiamo vista recentemente ospite della Vita in diretta su Rai1, dove il padrone di casa della trasmissione leader negli ascolti del pomeriggio tv Alberto Matano l’ha accolta con le parole “Bentornata a casa!“. Ecco dunque che il primo passo per questo suo ritorno a casa sarà il ruolo di concorrente della nuova edizione di Tale e quale show, poi il resto verrà!