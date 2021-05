Tommaso Zorzi verso Discovery con un nuovo programma

Vi abbiamo appena dato conto dello stop di Tommaso Zorzi da parte di Mediaset (decisione per altro congiunta) per la conduzione del nuovo programma destinato alla prima serata di Italia 1 e che è stato assegnato poi a Eleonoire Casalegno, che giungono nuove notizie riguardanti il vincitore del Grande fratello vip 5. Pare infatti, secondo quanto apprendiamo, che il nostro eroe abbia chiuso un accordo con il gruppo Discovery, per il quale guiderà una nuova trasmissione.

Chiusa quindi la porta di Mediaset grazie alla quale ha dato una svolta alla propria carriera professionale se non altro in termini di visibilità televisiva (quella “webbara” c’era già) per altro non senza qualche accelerata di troppo, ecco che se ne apre un’altra e che lo fa arrivare in un altro gruppo televisivo, appunto il gruppo Discovery, pronto ad accoglierlo nella sua rete, fatta sia di canali free che di canali a pagamento, il tutto raccolto nell’universo chiamato Discovery + e che offre tre pacchetti: uno gratuito e due a pagamento.

Non c’è stato neppure il tempo per il Zorzi di salutare il gruppo di Cologno Monzese (con il quale però ha ancora da finire l’isola dei famosi 2021) che è già pronto ad entrare in un nuovo mondo televisivo, quello di Discovery appunto. Ma cosa farà a Discovery Tommaso Zorzi? Pare, secondo le indiscrezioni che abbiamo avuto modo di raccogliere, che l’attuale opinionista dell’Isola dei famosi sarà il padrone di casa di un programma in cui saranno protagoniste persone che praticano cross-dressing, chi per scelta di vita, chi per piacere temporaneo.

Un cambio quindi piuttosto radicale questo che si prospetta per il Zorzi rispetto alla televisione pop e generalista fatta negli ultimi mesi in una rete tipicamente per famiglie come Canale 5, nel nuovo impegno televisivo che lo vedrà protagonista sulle reti del gruppo Discovery, più probabilmente dalle parti del Nove o di Real time.