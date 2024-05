Un viaggio “on the road” con protagonista una principessa in visita nei magici States: cosa potrebbe mai andare storto? Basta vedere Il bodyguard e la principessa, film-tv in onda questa sera, mercoledì 15 maggio 2024, alle 21:20 su Raiuno, per scoprirlo. Produzione di Hallmark Channel, “A Royal Runaway Romance” (questo il titolo originale), diretto da David Weaver, è andato in onda per la prima volta negli Stati Uniti nell’aprile 2022 e ora fa il suo debutto in Italia. Curiosi di saperne di più? Proseguite nella lettura!

Il bodyguard e la principessa, la trama

La principessa Amelia Bell (Philippa Northeast), del regno di Bundbury, sa che a breve dovrà salire sul trono, ovvero quando la madre, la Regina Ava (Sarah-Jane Redmond), abdicherà a suo favore. Amelia non si sente ancora pronta e, complice un ritratto su commissione, si innamora del pittore Wes Riverton (Brant Daugherty).

L’artista, però, è americano e torna in patria, a Chicago, per seguire altri progetti. Per poterlo rivedere, Amelia organizza un viaggio a Beverly Hills, con la scusa di andare a trovare suo zio Andreas (Vincent Gale): ma raggiunge Chicago non è così facile, soprattutto se la madre di mette di mezzo e le impedisce di rivedere Wes.

Interviene così Andreas che, scoperto il piano della nipote, le fa una proposta: potrà andare a Chicago con la sua auto, ma a condizione che con lei ci sia Grady Beck (Brant Daugherty), la sua guardia del corpo a cui viene controvoglia affidata.

Con lui inizia il tragitto verso Chicago. Un’avventura on the road attraverso gli Stati Uniti in cui Amelia sperimenta per la prima volta il mondo reale e il fascino di paesi e persone semplici, genuini, profondamente differenti da quelli a cui è abituata.

Il rapporto tra Amelia e Grady, inizialmente ostile, diventa sempre più amichevole: la principessa scopre di avere in comune con lui molto più del previsto e quando finalmente incontra Wes la situazione rischia di prendere una piega inaspettata.

Il bodyguard e la principessa, il cast

Philippa Northeast è Amelia Bell;

è Amelia Bell; Sarah-Jane Redmond è Ava Bell;

è Ava Bell; Vincent Gale è Andeas Bell;

è Andeas Bell; Brant Daugherty è Grady Beck;

è Grady Beck; Brant Daugherty è Wes Riverton;

è Wes Riverton; Khamisa Wilsher è Camille;

è Camille; Catherine Barroll è Paula Beck;

è Paula Beck; Robert Wisden è Pat Beck;

è Pat Beck; BJ Harrison è Rosemary.

Il bodyguard e la principessa, il trailer

Dove vedere Il bodyguard e la principessa?

Oltre che durante la messa in onda su Raiuno, è possibile vedere Il bodyguard e la principessa in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.