Clan, conferenza stampa in diretta dalle 11:00

In occasione della Giornata della Legalità, arriva su RaiPlay il prossimo 23 maggio Clan. Si tratta di una serie di 10 episodi da 25 minuti, prodotta da KidsMe e Mosaicon Film in collaborazione con Rai Kids. La serie è tratta da ‘O Maé – Storia di judo e di camorra, un romanzo di Luigi Garlando che ruota attorno alle avventure di un giovane che sfugge dalla camorra e riesce a cambiare il suo destino grazie all’incontro con il maestro di judo Gianni Maddaloni.

Le vicende della serie, dunque, sono ispirate alla storia di Gianni Maddaloni, che dal 1980 con la sua palestra porta i ragazzi di Scampia ad uscire dalla condizione di marginalità in cui vivono per insegnarli il judo e la disciplina. Clan si presenta dunque come un tween drama che, a differenza del romanzo di Garlando, cerca di abbracciare un racconto più universale del mondo adolescenziale.

Il protagonista della serie è Francesco (interpretato da Maikol De Falco), che deve sfuggire a un destino che sembra già scritto. A cambiare la sorte sarà per lui l’incontro con Ginevra (interpretata da Elisa Del Genio), stella nascente della palestra Maddaloni. L’incontro con lei lo porterà infatti ad avvicinarsi al judo e a quello che diventerà il suo clan. La serie è stata girata proprio a Scampia, mettendo in evidenza il contrasto tra le zone più degradate e quelle che sono state riqualificate.

Clan: conferenza stampa

A presentare la serie oggi in conferenza stampa saranno il direttore di Rai Kids Luca Milano, la direttrice di RaiPlay Elena Capparelli, il ceo di KidsMe Massimo Bruno e Luigi Garlando. Saranno presenti anche il cast tecnico e artistico della serie, oltre che le atlete della nazionale di judo. La conferenza stampa, che si terrà presso la sala Sergio Zavoli nella sede Rai di viale Mazzini, avrà inizio alle ore 11:00. TvBlog seguirà con il consueto liveblogging l’appuntamento.