Elenoire Casalegno conduttrice del numero zero di Italia 1 in un primo tempo destinato a Tommaso Zorzi

Vi abbiamo appena dato conto dello stop di Mediaset a Tommaso Zorzi per il numero zero in procinto da essere registrato per Italia 1. Ma secondo quanto apprendiamo lo stop non sarà per il programma in questione, sul quale l’azienda fondata da Silvio Berlusconi crede, ma il cambio riguarda solo la sua conduzione. Il numero zero verrà quindi prodotto ma senza Tommaso Zorzi e secondo quanto apprendiamo il padrone di casa, anzi la padrona di casa di questo nuovo programma sarà Elenoire Casalegno.

Si passa quindi da un personaggio alle prime armi televisivamente parlando, per puntare su di un volto già conosciuto e con un background professionale alle spalle di tutto rispetto, in altre parole si passa ad un conduttrice con una importante gavetta. Savonese, classe 1976, Elenoire debutta proprio su Italia 1 con il programma musicale Jammin negli anni novanta. Diventa poi la valletta del mitico Raimondo Vianello in Pressing, poi ci sono Scherzi a parte ed il Festivalbar di Vittorio Salvetti.

Tanti davvero i programmi che ha condotto e di cui è stata protagonista, citiamo la sua partecipazione al Grande fratello vip su Canale 5 nel 2016 e la recente conduzione di Vite da copertina insieme a Giovanni Ciacci sul canale free di Sky Tv8. Ecco ora il ritorno a casa, nella rete cioè dove ha debuttato nell’ormai lontano 1995, Italia 1.

Il numero zero di questo nuovo programma verrà registrato a fine mese e si tratterebbe di una trasmissione di attualità con inchieste giornalistiche destinate ad un pubblico giovane, prevalentemente social, il tutto nello stile delle Iene di Davide Parenti. Il format prevede anche dei momenti da studio con ospiti che andranno a commentare e a integrare i temi e le immagini dei servizi che verranno proposti. La trasmissione è destinata alla prima serata di Italia 1 dal prossimo autunno.