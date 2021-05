Un ritorno a casa è sempre ben gradito, soprattutto se a riceverlo è chi per anni è stato uno dei volti del mezzogiorno di Rai 2. Stefania Orlando, tornata prepotentemente in prima fila tra i nomi più popolari di questa stagione tv, oggi pomeriggio a sorpresa è stata ospite durante la parte ‘pop’ de La vita in diretta condotta da Alberto Matano.

Rivederla opinionista di un programma Rai dopo 6 mesi di reclusione nella casa del Grande Fratello VIP è certamente curioso, fa il suo effetto. Per l’occasione il padrone di casa ha riservato un benvenuto tutto particolare per la showgirl:

Finalmente! Bentornata a casa Stefania! Questa è Via Teulada ed è casa tua, questa è la Rai e sei stata accolta come meriti, quindi – ripete – bentornata a casa.

Stefania durante lo spazio del talk ha partecipato attivamente districandosi fra le notizie più disparate: dal Parroco e Vice parroco di Città di Castello che si levano la tonaca per amore, al caso dell’intervista di Lady D datata 1995 tornata al centro delle polemiche, fino alle ultime notizie sulla pandemia, le misure allentate e le riaperture.

Che la Orlando abbia un’ottima dialettica è fuori dubbio, basti pensare che pochi giorni fa l’ex gieffina si è ritrovata in un contesto e in una dimensione che non esitiamo a dire inedita. Ospite del programma di Paolo del Debbio Dritto e Rovescio, Stefania si è immolata in un dibattito prettamente politico riguardo uno dei temi più caldi del momento: il DDL Zan.

Questo suo curioso ritorno in Rai – seppur solo per un’ospitata – apre la strada a delle ipotesi che non sono poi così impossibili da concretizzarsi: sarà questo il preludio ad un ritorno verso la tv pubblica? C’è qualcosa che bolle in pentola?

Breve appunto storico: la sua ultima partecipazione in Rai risale al 2020, quando è stata arruolata come opinionista di Unomattina in famiglia sin dal 2011.