Sembra destinata a far discutere la scelta che gli autori di Tale e quale show starebbero vagliando per aggirare il veto alla blackface imposto dalla Rai per la prossima edizione. Infatti, stando a quanto risulta a TvBlog, tra i concorrenti delle nuove puntate del fortunato programma di Carlo Conti ci sarà una cantante di colore. Si tratterebbe di una mossa pensata anche per permettere di portare in scena imitazioni di artisti di colore, che altrimenti non potrebbero realizzarsi.

La questione (sollevata sui social in Italia già da qualche tempo) è legata alla presa di posizione della Rai che in risposta alla richiesta avanzata da una serie di associazioni ad “abbandonare la pratica del BlackFace dalle trasmissioni di intrattenimento del servizio televisivo pubblico“, ad aprile scorso aveva assicurato che “assumiamo l’impegno a evitare che (la blackface, Ndr) possa ripetersi sugli schermi Rai“. Ricordiamo che per blackface si intende il tingere di nero la faccia di un personaggio bianco in uno spettacolo ridicolizzandolo mediante l’esagerazione di alcune sue caratteristiche somatiche come la bocca, gli occhi e fargli imitare i presunti modi di fare delle persone nere. Il caso ‘italiano’ esplose dopo la denuncia pubblica di Ghali.

In merito agli ultimi sviluppi della vicenda né Carlo Conti né dirigenti Rai si sono mai espressi pubblicamente. Anche per questo motivo sarà interessante capire come l’opinione pubblica accoglierà le scelte in fatto di casting e di artisti da imitare che gli autori del programma opereranno nella prossima stagione, al via venerdì 17 settembre come sempre in prime time su Rai1.

Intanto, l’annuncio ufficiale del cast di Tale e quale show, ancora in via di definizione, non sembra lontano. Nei giorni scorsi vi abbiamo fornito un po’ di nomi di papabili e oggi siamo in grado di confermare che, salvo colpi di scena, Federica Nargi e Melita Toniolo dovrebbero essere confermate.