Tale e quale show 2021, anche Federica Nargi, Melita Toniolo e Juliana Morerira provinate

Prosegue la preparazione dell’edizione 2021 di Tale e quale show, lo spettacolo musicale diretto e condotto da Carlo Conti in onda nei venerdì sera della prima rete Rai dal prossimo mese di settembre. La preparazione del programma e la definizione del suo cast passano ovviamente dai provini che in questi giorni si stanno svolgendo nel quartier generale dello show prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy. Già nei giorni scorsi abbiamo avuto modo di darvi alcuni nomi dei personaggi che sono stati provinati per far parte del cast della trasmissione di Rai1, anche oggi vi diamo conto di altri potenziali concorrenti del programma diretto da Maurizio Pagnussat.

Si parte dalla modella, showgirl e conduttrice televisiva Federica Nargi, le cui porte del mondo dello spettacolo si sono aperte grazie alla partecipazione a Miss Italia 2007, per poi diventare velina di Striscia la notizia. Più recentemente l’abbiamo nel cast dei programmi Premium magazine e Colorado. Proseguiamo con la cantante Francesca Alotta, che tutti ricordiamo vincitrice di Sanremo giovani 1992 con il brano cantato insieme ad Aleandro Baldi “Non amarmi”. Recentemente è stata fra i protagonisti della prima edizione dello show di Rai1 Ora o mai più.

Si prosegue con la conduttrice e cantante Elena Ballerini, che ha debuttato su Rai Gulp, per poi diventare inviata di Mezzogiorno in famiglia. L’ultimo suo impegno televisivo è stato quello di conduttrice del Concerto di Pasqua trasmesso dalla Rete 2 della Rai. Fra i provinati poi abbiamo anche l’ex Miss Italia Francesca Testasecca, fra i concorrenti anche dell’edizione numero nove di Ballando con le stelle.

Nel gruppo di provinati per l’edizione 2021 di Tale e quale show troviamo poi le showgirl Melita Toniolo e Juliana Moreira e chiudiamo questo gruppo con il comico Massimo Bagnato. A breve verrà comunicata la lista definitiva dei concorrenti dell’edizione 2021 di Tale e quale show che partirà a settembre nei venerdì sera della prima rete della televisione pubblica.