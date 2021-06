Tale e quale show 2021, anche Moreno, Patrizio Oliva e Alex Belli fra i provinati

Mancano circa tre mesi all’edizione 2021 di Tale e quale show, il talent show diretto e condotto da Carlo Conti che verrà trasmesso da Rai1 a partire da settembre nella canonica serata del venerdì, ma il cantiere del varietà prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy è già da qualche tempo al lavoro per scegliere i concorrenti che saranno protagonisti della gara. Qui su TvBlog ci siamo occupati nei giorni scorsi dei nomi dei personaggi che sono stati convocati per sottoporsi ad un provino per entrare a far parte del cast del programma della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo.

Oggi siamo in grado di aggiungere alcuni petali al fiore del gruppo di provinati per l’edizione 2021 di Tale e quale show. Partiamo da un comico molto amato dal pubblico della televisione e che ha fatto parte del cast di molti programmi televisivi fra i quali ricordiamo Domenica in e La tv delle ragazze, il riferimento è a Stefano Masciarelli. Per il mondo delle sette note troviamo fra le celebrità che hanno sostenuto un provino per Tale e quale show 2021 il cantante, proveniente dal grande bacino del talent show Amici di Maria De Filippi, Moreno.

Tornando al mondo della comicità nostrana ha fatto un provino per lo show diretto e condotto da Carlo Conti anche il buon Peppe Quintale, mentre dal mondo dello sport arriva l’ex pugile napoletano Patrizio Oliva, Passiamo ora al mondo del cinema e della fiction con l’attore Alex Belli e chiudiamo questa infornata di provinati per Tale e quale show 2021 con la cantante Aba.

Nel frattempo l’appuntamento in tv con Carlo Conti è per stasera su Rai1 dova da Assisi andrà in onda il consueto appuntamento con lo spettacolo musicale di beneficenza Con il cuore, dove saranno protagonisti Massimo Ranieri e Renato Zero che proporranno al pubblico televisivo tutti i loro più grandi successi musicali.