All Together Now con Michelle Hunziker confermato per l’autunno di Canale 5

Sono ormai tre le edizioni di All Together Now, il talent show condotto da Michelle Hunziker andato in onda su Canale 5 dalla primavera del 2019 e la cui ultima edizione si è conclusa lo scorso mese di dicembre con la vittoria di Eki che ha battuto in finale Dalila Cavalera. Il programma ha avuto un restyling nel corso dell’ultima serie trasmessa con l’arrivo di una giuria in campo presieduta da J-Ax con Anna Tatangelo, Rita Pavone e Francesco Renga e l’aggiunta al titolo originale la frase “La musica è cambiata“.

La trasmissione prodotta dalla Endemol Shine Italy su commessa di Canale 5 ha ottenuto buoni indici di ascolto nel corso delle tre edizioni trasmesse, tanto da guadagnarsi sempre la conferma e così sarà anche stavolta. Secondo quanto apprende TvBlog infatti All Together Now tornerà sui teleschermi di Canale 5 nel prossimo autunno inoltrato con una nuova edizione condotta sempre da Michelle Hunziker.

Per quel che riguarda il cast fisso del talent show, giuria in primis, si avvierà la discussione molto presto, anche se le intenzioni paiono essere quelle di una conferma in massa degli artisti che sono stati in campo nell’ultima edizione trasmessa. Dicevamo delle modifiche al meccanismo del programma dell’ultima edizione trasmessa in cui al voto del muro, si è aggiunto il giudizio della giuria di esperti guidata da J-Ax, quest’ultimo presente anche nelle precedenti edizioni di questa trasmissione.

Un cambio di passo che ha reso All Together Now un vero e proprio talent show, aggiungendo al format “murocentrico“, scheletro delle prime due edizioni, quel tocco in più che lo ha posto sui binari tipici appunto dei talent show che popolano il piccolo schermo italico e non. L’appuntamento dunque con la quarta edizione di All Together Now con Michelle Hunziker dovrebbe essere fissato per il prossimo autunno nella prima serata di Canale 5.