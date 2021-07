Anche in piena stagione estiva, i palinsesti di Mediaset non trovano pace. Nelle scorse ore, infatti, sono state ufficializzate alcune variazioni nella programmazione del Biscione e in particolare di Canale 5, l’unica rete dell’azienda di Cologno Monzese rimasta per davvero accesa in questo periodo. Ma c’è anche qualche ripercussione su Italia 1.

La novità principale riguarda Temptation Island, le cui ultime due puntate andranno in onda di seguito, ossia lunedì 26 (qui le anticipazioni) e martedì 27 luglio. Questo fatto provoca lo spostamento di Battiti Live, la cui terza puntata su Italia 1 verrà proposta eccezionalmente giovedì 29 luglio. Non è finita qui.

Le repliche di All Together Now non andranno più in onda il sabato sera, bensì il mercoledì. Una mossa che sembra motivata dalla volontà di evitare che le repliche del programma di Michelle Hunziker si scontrino con quelle di The Voice Senior su Rai1. D’altronde, fin qui, l’Auditel aveva sempre premiato la Clerici; in particolare, sabato scorso All Together Now era scivolato sotto il 9% di share, contro il 13.6% di The Voice Senior.

La prossima puntata dello show con la Hunziker andrà in onda, dunque, il 28 luglio, quando era prevista la partenza della serie spagnola Gloria, la miniserie che al momento non risulta più in palinsesto.

Sabato prossimo, invece, al posto di All Together Now, Canale 5 trasmetterà il film Benvenuti al Nord (ieri Benvenuti al Sud – trasmesso al posto delle repliche cancellate di Uomini e Donne – La Scelta, ha vinto la serata). Saranno questi gli ultimi cambiamenti di palinsesto o il rischio spaesamento per i telespettatori di Mediaset si paleserà anche nel mese di agosto? E, soprattutto, le variazioni fin qui descritte, gioveranno ai titoli coinvolti o finiranno per danneggiarli?