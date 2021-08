All together now 2021 è la quarta edizione del talent show musicale condotto da Michelle Hunziker, che vede Roberto Cenci nella doppia veste di regista e di direttore artistico. Il programma torna in autunno su Canale 5.

All together now 2021: quando inizia

Il talent show condotto da Michelle Hunziker dovrebbe iniziare domenica 31 ottobre, dopo le sei puntate di Scherzi a parte.

All together now: quando va in onda

All together now andrà in onda in prima serata su Canale 5 alle 21.30 circa.

All together now 2021: puntate

La quarta edizione dovrebbe essere composta da sei puntate, con semifinale e finale rispettivamente in penultima e ultima puntata. Successivamente il programma avrà anche uno spin-off dedicato ai più piccoli, composto da due puntate.

All together now 2021: concorrenti

Nella scorsa edizione si è adottato un cast fisso per il programma, formato da 12 concorrenti, con varie eliminazioni di puntata in puntata. Pare quasi certo che tale schema venga riproposto anche nella prossima edizione. Si attendono comunque comunicazioni ufficiali in merito.

All together now: il muro

Il muro che giudica i concorrenti del programma è formato da cento persone. Mietta (prossima concorrente di Ballando con le stelle?), Silvia Mezzanotte, Giulia e Silvia Provvedi, Simona Bencini e Timothy Cavicchini sono componenti del muro fin dal prima edizione: saranno riconfermati anche per il prossimo autunno? Ricordiamo che ciascun componente del muro può alzarsi quando gradisce un performance, mentre rimanere seduto in caso contrario. In base alle persone che si alzano si forma il punteggio attribuito dal muro all’esibizione.

All together now 2021: giudici

Il quartetto di giurati formato da J-Ax, Francesco Renga, Anna Tatangelo e Rita Pavone, che ha esordito nella scorsa edizione quando il programma è passato dall’essere un game show musicale a un vero e proprio talent show, dovrebbe essere riconfermato in toto. Si attendono però ancora conferme ufficiali da parte della produzione. I giudici possono aggiungere o sottrare al massimo cinque punti al punteggio attribuito all’esibizione dal muro oppure confermare lo stesso punteggio che il concorrente ha ricevuto dai cento.

All together now 2021: vincitore

Il vincitore del programma dovrebbe ottenere come nelle scorse edizioni un montepremi di 50 mila euro.

All together now kids: puntate

Per lo spin-off dedicato ai più piccoli sono previste due puntate in seguito ai precedenti sei appuntamenti del format classico. Pertanto le due serate occupate da All together now kids dovrebbero essere domenica 12 e domenica 19 dicembre.

All together now: casting

Per partecipare ai casting della nuova edizione del programma bisogna inviare un video in cui si canti live per un minuto la cover di una canzone sopra un base, non sfruttando però alcun tipo di effetto (qui tutte le indicazioni).

All together now kids: casting

Possono partecipare ai casting bambini di età compresa fra i 6 e i 12 anni, inviando un video in cui si esibiscono per un minuto dal vivo su una base musicale (qui tutte le informazioni).

All together now 2021: streaming

Per vedere in diretta o recuperare in seguito tutte le puntate del talent basta andare sul sito Mediaset Infinity o scaricare l’applicazione su smartphone o tablet.