Giacomo Voli vince la quarta edizione di All together now

La quarta edizione di All together now è vinta da Giacomo Voli. Per 80 voti a 61, il 36enne di Correggio (già noto per aver partecipato a The Voice of Italy nel 2014, piazzandosi secondo dopo Suor Cristina) è stato premiato dal muro rispetto a Vincenzo Cantiello, secondo classificato. A Giacomo va il montepremi di 100.000 euro.

Sulla carta, Giacomo aveva già tutto in regola per poter sognare in grande e dunque riuscire ad acciuffare il trionfo. Nel corso della serata, fin dalla prima manche il trionfatore aveva già messo un’ipoteca di peso sulla vittoria accumulando già i 100 punti dai componenti del muro e confermati dai 4 giudici Francesco Renga, J-Ax, Rita Pavone e Anna Tatangelo.

Ha bissato alla seconda manche dedicata ai duelli. Michelle Perera ha puntato il dito sfidando colui che a suo parere “merita di vincere perché è un musicista, quindi vorrei che questi soldi andassero a lui per realizzare i suoi sogni“. Da questa sfida, la concorrente ne esce sconfitta, mentre Giacomo ha portato a casa un altro 100 pieno da parte del muro confermando il passaggio del concorrente tra i 3 migliori di questa stagione.

Nella terza prova (i duetti con i giudici), dopo aver cantato “Shallow” di Lady Gaga e Bradley Cooper insieme ad Anna Tatangelo, Giacomo Voli ha messo a segno il tris grazie al muro che ha confermato ancora una volta la sua preferenza per lui.

La finalissima, quindi la vittoria, è stato dunque il poker che ha messo la parola fine a questa stagione di All together now (lo show tornerà la sera di natale in prime time su Canale 5 per una puntata in versione ‘Kids’).

Le dichiarazoni di Giacomo nel post-puntata: