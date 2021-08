Scherzi a parte 2021 è la quindicesima edizione del varietà incentrato sugli scherzi ai danni dei vip. Il programma va onda in prima serata su Canale 5. La conduzione è affidata ad Enrico Papi.

Scherzi a parte 2021: quando inizia

La nuova edizione inizia il 19 settembre 2021 in prima serata su Canale 5. Il programma sfida le prime puntate del nuovo progetto di Alessandro Cattelan su Rai 1, Da grande.

Scherzi a parte 2021: quando va in onda

Il programma, che vedrà alla conduzione Enrico Papi, va in onda domenica sera. Insieme a All Togheter Now di Michelle Hunziker, prende il posto di Live – Non è la d’Urso, che con la puntata dello scorso 28 marzo ha chiuso definitivamente i battenti.

Scherzi a parte 2021: puntate

La nuova edizione è composta da sei puntate, tutte in onda nel mese di settembre e ottobre. Se la partenza sarà effettivamente domenica 19 settembre, l’ultima puntata dovrebbe essere prevista per domenica 24 ottobre.

Scherzi a parte 2021: conduttore

A condurre l’edizione 2021 di Scherzi a parte c’è Enrico Papi. Al suo fianco ci sono alcuni volti femminili che si alternano di volta in volta. Due di questi, come anticipato da TvBlog, sono Elisabetta Gregoraci e Antonella Elia. Quest’ultima, tra l’altro è stata anche vittima di uno scherzo. Prima della decisione di affidare ad Enrico Papi la conduzione sono circolati diversi nomi, da Ezio Greggio a Lorella Cuccarini, passando per il ritorno di alcuni volti storici come Diego Abatantuono e Alessia Marcuzzi, fino a Pio e Amedeo o Andrea Pucci.

Scherzi a parte 2021: vittime

Tra le vittime degli scherzi che vedremo nel corso delle varie puntate figurano il conduttore Paolo Del Debbio (vittima di uno scherzo in diretta televisiva nel giugno 2019), l’attrice Manuela Arcuri (vittima a Cinecittà World), l’attore Andrea Roncato (scherzo registrato alla Mostra del Cinema di Venezia), la showgirl Valeria Marini (che ha avuto a che fare con una bambola gonfiabile per adulti), la conduttrice Antonella Elia, lo chef Gianfranco Vissani (come dimostra la clip di lancio dell’offerta Mediaset per l’autunno 2021, caricata sulla home del sito Publitalia ’80), il giornalista Mario Giordano e la cantante Orietta Berti.

Scherzi a parte in streaming

Per rivedere i singoli scherzi o le puntate già andate in onda basta collegarsi sul sito Mediaset Infinity.