All together now: cosa è successo nella finale del 12 dicembre 2020

Ultimo appuntamento con la terza edizione di All together now condotta da Michelle Hunziker su Canale 5. Finale che ha visto 7 concorrenti approdarci. Sono: Silvia Rita Iannone, Antonio Marino, Eki, Alessio Selvaggio, Domenico Iervolino, Dalila Cavalera e Savio Vurchio.

In questa puntata e per la prima manche i 4 giudici Francesco Renga, Anna Tatangelo, J-Ax e Rita Pavone possono dare più punti da 1 a 5 o sottrarne. Non possono dare il 100 assoluto. Insieme a loro vota anche il muro

Dalila Cavalera canta “Un senso” di Vasco Rossi. Riceve 84 punti dal muro. Dopo l’intervento dei giudici guadagna altri 4 punti (3 da Anna Tatangelo e 1 da j-Ax) conclude a 88 punti.

Alessio Selvaggio canta “Human” di Rag’n’Bone man. Il muro da 84 punti anche a lui. Anna Tatangelo da 3 punti in più, J-ax cinque, Francesco Renga 1 per un totale di 93 punti.

Savio Vurchio canta “Vivimi” di Laura Pausini. Il muro dà 74 punti. J-ax regala 5 punti, Francesco Renga uno, Anna Tatangelo quattro. Raggiunge gli 89 punti.

Eki canta “Billie Jean” di Micheal Jackson. Dal muro riceve 98 punti. Dopo l’intervento dei 4 giudici tocca i 100 punti.

Silvia Rita Iannone canta “L’amore si odia” di Noemi e Fiorella Mannoia. 67 punti dal muro, ma grazie alla giuria guadagna 12 punti arrivando così a 79.

Domenico Iervolino canta “Tutto questo sei tu” di Ultimo. 77 punti dal muro, ma ne aggiunge altri 13 grazie ai 4 giudici per un totale di 90.

Antonio Marino canta “E poi…” di Giorgia. 77 punti dal muro. Arriva a 84 con i 4 giudici.

Silvia Rita Iannone avendo solo 79 punti è colei che ha racimolato meno punti nella prima manche, dunque è la prima eliminata.

Seconda manche – i duelli

Restano 6 concorrenti. Nella seconda manche partono le sfide dirette dalla quale escono 3 vincitori. Il concorrente dal punteggio più alto sceglie il suo sfidante. Votano i 4 giudici indicando il singolo concorrente che vogliono mandare avanti, in caso di parità interverrà il voto del muro.

Primo duello – Eki vs Domenico Iervolino : Francesco Renga e Anna Tatangelo danno il loro voto a Domenico, J-ax e Rita Pavone preferiscono Eki. Vista la parità, il verdetto passa al muro che per 94 punti a 43 decide per Eki.

: Francesco Renga e Anna Tatangelo danno il loro voto a Domenico, J-ax e Rita Pavone preferiscono Eki. Vista la parità, il verdetto passa al muro che per 94 punti a 43 decide per Secondo duello – Alessio Selvaggio vs Savio Vurchio : i giudici con 3 voti (a maggioranza) fanno passare Savio Vurchio

: i giudici con 3 voti (a maggioranza) fanno passare Terzo duello – Dalila Cavalera vs Antonio Marino: Rita Pavone e J-ax votano per Antonio, Francesco Renga e Anna Tatangelo votano Dalila. La decisione passa al muro che per 83 punti a 41 fa passare Dalila Cavalera

Terza manche – i duetti con i giurati

I 3 concorrenti rimasti Eki, Savio Vurchio e Dalila Cavalera duettano con i giurati. Il giudizio delle esibizioni è solo del muro che voterà il concorrente:

Primo abbinamento – Savio Vurchio con Francesco Renga

con Francesco Renga Secondo abbinamento – Dalila Cavalera con Anna Tatangelo

con Anna Tatangelo Terzo abbinamento – Eki con Rita Pavone

In finalissima vanno Eki e Dalila Cavalera

All together now: Finalissima

Eki sceglie di portare il brano dei Modà Tappeto di fragole mentre Dalila Cavalera opta per la canzone di Vasco Rossi intitolata Gabri. Il voto del muro unito a quello dei giudici ha deciso che il vincitore della terza edizione di All together now è Eki con 95 punti contro i 54 di Dalila Cavalera!