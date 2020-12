La terza edizione di All together now incorona come vincitore l’indonesiano Eki. Il concorrente porta a casa il montepremi di 50.000 euro.

Il suo nome all’anagrafe è Kam Cahayadi. É nato a Giacarta in Indonesia nel 1987. Già in età giovane ha trovato subito la sua passione più importante: la musica e il canto.

Per farsi conoscere Eki ha cercato di intraprendere la strada del web aprendosi un canale su YouTube che al momento conta poco più di 600 iscritti. All’interno del canale sono presenti numerosi video di cover. Le ultime clip sono state pubblicate anche durante il periodo della messa in onda di All together now.

Kam per non mollare si è esibito davanti al Duomo di Milano cercando di attirare l’attenzione del pubblico come ben visibile dal suo account instagram seguito da oltre 17 mila followers, ma è il suo approdo nel programma di Canale 5 a fruttargli la fortuna.

Micheal Jackson è uno dei suoi idoli, sono stati parecchi i suoi brani scelti per le performance da portare sul palco: Love never felt so good, Heal the world, Billie Jean. Scelte che hanno fatto storcere il naso ad uno dei giurati nell’ultima puntata del programma. Si tratta di Francesco Renga che, dopo 6 puntate, ha spronato il cantante ad andare oltre il repertorio di Jackson e concentrarsi su altro.

Ha convinto qualche settimana fa l’esibizione di Tappeto di fragole dei Modà, il muro infatti gli ha tributato il massimo dei punti: ben 100.

All together now: la finale di Eki

Nella finale che lo ha visto protagonista, già dalla prima manche ha dato filo da torcere agli altri concorrenti arrivati sino a stasera raggiungendo i 100 punti nella prima esibizione (Billie Jean di Micheal Jackson) anche grazie alla giuria.

Nelle sfide svolte nella seconda manche ha avuto la meglio su Domenico Iervolino (sfidante da lui scelto), il muro ha premiato nuovamente Eki portandolo dalla manche dei duetti (ha cantato “Cuore” con Rita Pavone, ndr) sino allo scontro finale con la seconda classificata, Dalila Cavalera dove ha riproposto Tappeto di fragole, brano che ormai si può ritentere il suo cavallo di battaglia.

Il voto congiunto del muro con i giudici (95 a 54) decreta Eki come vincitore di All together now. Le sue prime parole: