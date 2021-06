Star in the star in arrivo nell’autunno di Canale 5

Un nuovo intrattenimento è in arrivo nel prossimo autunno su Canale 5 e che andrà ad arricchire la già grande offerta di questo genere televisivo sull’ammiraglia di casa Mediaset. Si tratta di un nuovo format di Banijay che andrà in onda sull’ammiraglia di casa Mediaset destinato alla prima serata. Il programma si chiama, nella versione originale, Star in the star e cosi da una prima lettura sembra un cocktail fra Tale e quale show ed il Cantante mascherato. Detto in poche parole in gara ci sarà un gruppo di celebrità, non necessariamente cantanti di professione, basta che siano in qualche modo intonati che, truccati ed imparruccati al massimo per rendersi irriconoscibili dovranno esibirsi sulle note di un brano celebre di una star nazionale o internazionale.

L’esibizione partirà con un playback del brano originale con la voce del cantante, poi dopo circa un minuto partirà l’esibizione vera e propria del concorrente sulla medesima canzone con la propria voce. Il compito della giuria, che dovrebbe essere composta da almeno tre elementi e del pubblico sarà quello di indovinare chi si cela dietro quel trucco e quel parrucco che evidentemente sarà molto pesante. A corredo di ogni esibizione verranno resi noti indizi anche sotto forma di video per aiutare i “giurati” ed il pubblico ad individuare il chi si cela sotto quel make-up.

Al termine di ogni puntata la celebrità meno convincente dovrà rivelare la propria identità, spogliandosi in diretta davanti alle telecamere del trucco e del parrucco in un momento televisivo che sa molto “face off“. Chi sarà più bravo e più convincente ad interpretare il cantante cui sarà messo alla prova dovendo interpretare un suo pezzo andrà avanti nel programma, che dovrebbe constare di circa 4/5 emissioni. Come abbiamo visto dunque questo programma strizza l’occhio e anche qualcosa di più a Tale e quale show e il Cantante mascherato, il tutto per la gioia di Rai1. D’altronde è tanto tempo che Mediaset chiede a Banijay (Endemol) un programma simile a Tale e quale e stavolta pare sia arrivato il momento giusto.

Il programma è in onda su RTL Germania (titolo locale “Big performance“) con la conduzione di Michelle Hunziker, facile immaginare che possa fare il bis anche nell’edizione italiana, Michelle che come noto tornerà in autunno anche con All together now sempre su Canale 5. Ma per la conduzione di questo programma non dimentichiamoci che Canale 5 ha nella sua faretra anche Alessia Marcuzzi, Ilary Blasi e non dimentichiamoci del suo interessamento per Vanessa Incontrada. L’appuntamento dunque per Star in the star è fissato nelle prime serate del prossimo autunno su Canale 5.