Tra le poche, anzi pochissime, novità della prossima stagione di Canale 5 c’è Star in the star, il programma che, come anticipato da TvBlog, sarà condotto da Ilary Blasi e che, salvo sorprese, andrà in onda nella collocazione del giovedì sera (per niente facile, considerando la diretta concorrenza delle fiction di Rai1). Su queste colonne vi abbiamo anche svelato che in giuria saranno presenti la cantante Marcella Bella – già giurata sulla rete ammiraglia del servizio pubblico in Ora o mai più – e il comico Andrea Pucci.

Oggi siamo in grado di anticiparvi che in Star in the star dovrebbe essere coinvolto anche Nicola Savino, talent di Mediaset, in uscita da Le Iene (dove si dovrebbe compiere una rivoluzione in termini di conduzione – per ora si vocifera dell’arrivo di Elodie) e in cerca di nuova collocazione. Ricordiamo che nel futuro prossimo dello speaker di Radio Deejay dovrebbe esserci – come ampiamente raccontato da TvBlog – la conduzione di una nuova trasmissione di Italia 1 con bimbi e vip protagonisti, Ritorno a scuola, prodotto dalla neonata Blu Yazmine di Ilaria Dallatana e Francesca Canetta, che ha esordito la stagione scorsa firmando titoli non fortunatissimi come Canzone Segreta, La Caserma e Game of Games. Ma nelle ultime ore pare che per Savino si sia aggiunto anche il coinvolgimento in Star in the star, in onda sulla rete ammiraglia del Biscione.

Per il momento non si conoscono i dettagli del coinvolgimento di Savino (non è da escludere che possa occupare il posto del terzo giurato), la cui ultima esperienza da conduttore in solitaria (escludendo gli ‘eventi’ L’Altro Festival e Balalaika) di un programma risale al 2018 con ’90 Special, che su Italia 1 non andò oltre la prima stagione.