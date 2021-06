Sfida a due (con già un vittorioso) per il nuovo programma con bimbi e vip dell’autunno di Italia 1

Prendi un gruppo di bambini che devono fare da “tutor” ad un gruppo di vip, questi ultimi che alla fine del percorso formativo dovranno affrontare un esame, o qualcosa di simile (la formula del programma non è stata ancora definita, così come il titolo del medesimo). L’idea sulla carta pare essere carina, poi evidentemente è tutto sul come la si svolge la medesima che può far diventare il programma accattivante o come direbbe il buon Villaggio-Fantozzi “una boiata pazzesca“. Questa pare essere la grande novità di prima serata di Italia 1 del prossimo autunno annunciata dall’autorevole sito web Dagospia.

Il programma sarà prodotto dalla giovane e rampante Blu Yazmine, la società fresca di nascita guidata dal duo formato dalle belle e brave Ilaria Dallatana e Francesca Canetta. Programmi con protagonisti i bambini ma destinati maggiormente ai più grandi ne abbiamo visti più d’uno nella nostra televisione. Probabilmente il principe di questo genere resta Chi ha incastrato Peter Pan diretto e condotto da Paolo Bonolis, fresco di rinnovo con Mediaset. Un programma questo che ha avuto un ottimo successo e che per le strane logiche della nostra televisione è stato poi interrotto. Di certo il buon Bonolis, se programma con dei bambini ma che piaccia anche ai più grandi ci dovesse essere, probabilmente amerebbe che venga riproposto il suo Peter Pan, ma certe volte nella mente di qualche dirigente tv si crede di far centro con una novità, quando la freccia giusta ce l’hai già dentro la faretra. Ma a queste domande è giusto che risponda chi ci mette i soldi e cioè la proprietà di Mediaset.

Malumore di Bonolis a parte, per questa nuova produzione televisiva made in Italia 1 in arrivo, secondo quanto apprende TvBlog, si sarebbe acceso un duello interno a Mediaset per la conduzione. Il duo sarebbe formato dal padrone di casa di Tiki Taka La repubblica del pallone Piero Chiambretti ed il presentatore, insieme ad Alessia Marcuzzi delle Iene Nicola Savino. Per quel che riguarda il Chiambretti ricordiamo che proprio un anno fa da queste colonne avevamo lanciato la voce che lo vedeva come possibile conduttore di una versione per bambini del suo programma di Rete 4 La repubblica delle donne, cosa che poi non andò in porto. Ora dunque pare si sia acceso questo derby fra Chiambretti e Savino per la conduzione di questo nuovo programma “scolastico”.

Ma, notizia dell’ultimo minuto, pare che alla fine della fiera ad aver vinto questo originale duello sia Nicola Savino, che dovrebbe condurre questo nuovo programma, lasciando quindi le Iene che, l’anno prossimo potrebbe vivere un cambiamento drastico, in tutti i sensi, con l’uscita di scena sia di Savino che della Marcuzzi, il cui rinnovo del contratto con Mediaset tarda ad arrivare. Per Piero Chiambretti invece sarebbe arrivata la conferma alla conduzione del programma di intrattenimento sportivo Tiki Taka diffuso sempre da Italia 1 anche per la prossima stagione televisiva.