Alessia Marcuzzi e quel rinnovo di contratto con Mediaset che non arriva

C’è una voce che circola con grande insistenza nei corridoi condizionati di Mediaset. Si tratta di un refolo che non proviene dai bocchettoni dell’aria condizionata, ormai necessari visti i 30 e passi gradi all’ombra di questi giorni, ma che si infila dalle fessure delle porte per scorrazzare poi saltellante beatamente nei corridoi dei palazzoni di Cologno Monzese. La voce che circola riguarda uno dei volti femminili più conosciuti e storici di Mediaset, ovvero Alessia Marcuzzi.

Se per Maria De Filippi ormai è certo il rinnovo con Mediaset e francamente chi pensava altrimenti vive nel mondo delle fiabe (beati loro) per Alessia Marcuzzi pare ci siano dei seri problemi. Secondo le voci che circolano l’azienda guidata da Piersilvio Berlusconi pare nicchi sul fronte rinnovo. Bisbigli, mezze parole, frasi iniziate e non finite, voci basse, discorsi che saltano di palo in frasca, insomma, appena se ne parla, pare di essere nell’edizione del Tg condotta da Ugo Zatterin che parla della legge Merlin, una continua ricerca cioè di sinonimi per far capire e non far capire.

C’è quindi un giallo in atto rispetto al rinnovo di contratto della bella e brava Alessia Marcuzzi a cui quest’anno non è stato permesso il bis a Temptation island, stante la decisione di produrre questa volta una serie unica invece delle due dello scorso anno, serie unica che è stata affidata ancora una volta a Filippo Bisciglia, che è stato dunque preferito ad Alessia Marcuzzi.

Alessia quest’anno è stata impegnata nella conduzione su Italia 1 delle Iene insieme a Nicola Savino, programma questo che potrebbe avere molte novità nella prossima stagione. Per quel che riguarda l’isola dei famosi, come sappiamo la conduzione è stata affidata a Ilary Blasi, la bella e brava moglie di Francesco Totti che ha sostituito proprio Alessia che è stata la conduttrice di questa trasmissione dopo che è sbarcata a Mediaset.

Dunque per Alessia poca roba nell’ultima stagione tv e per la prossima? Forse è proprio su questo che si sta discutendo alacremente in questi giorni con Mediaset per un rinnovo di contratto che non appare affatto scontato e con la bilancia che un giorno pende da una parte e un altro giorno pende dall’altra. Come finirà dunque questo tira e molla ? Lo scopriremo -forse- molto presto.