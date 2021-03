Si avvicina il ritorno in tv di Temptation Island. Il settimanale Chi in edicola oggi anticipa i nomi dei possibili concorrenti del reality estivo prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi. E nel farlo spiega che quest’anno potrebbe essere proposta una unica edizione, con un mix di vip e di nip (come, peraltro accaduto anche lo scorso luglio) e Filippo Bisciglia alla conduzione.

Per quanto riguarda le coppie vip protagoniste del programma, al momento le più papabili sembrano essere tre. Si tratterebbe di quella formata da Alessio Guidi e Stephanie Bellarte, formatasi a La pupa e il secchione e viceversa. Dall’ultima edizione del Grande Fratello Vip, invece, potrebbero arrivare le coppie costituite da Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò e da Pierpaolo Petrelli e Giulia Salemi.

Per Zenga si tratterebbe di un ritorno, visto che ha già partecipato a Temptation Island nel 2018 insieme ad Alessandra Sgolastra, con la quale all’epoca era fidanzato.

In realtà, in un’intervista rilasciata a SuperGuida TV, l’ex velino di Striscia la notizia aveva spiegato di non essere molto propenso a partecipare al reality ‘delle corna’, per via della gelosia nei confronti della sua dolce metà:

Sono troppo geloso. Non lo so se parteciperei. Potrei mostrare il peggio di me.

Le riprese di Temptation Island solitamente iniziano nel mese di giugno, quindi ci sono ancora molte settimane per definire il cast.

Oltre ai nomi riportati dal settimanale diretto da Alfonso Signorini (che il Grande Fratello Vip lo conduce – dettaglio da non sottovalutare nel decifrare l’indiscrezione, andrà verificata anche la notizia della presunta esclusione di Alessia Marcuzzi dal programma della De Filippi. La conduttrice attualmente impegnata a Le Iene su Italia 1 con Nicola Savino dovrebbe essere alla guida della nuova edizione di Scherzi a parte, di cui per il momento sembrano essersi perse le tracce (e che lei, secondo voci in arrivo da Cologno Monzese, vorrebbe condurre in solitaria – ma si andrebbe verso la co-conduzione con Enzo Iacchetti).

Foto via Facebook