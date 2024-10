“Ti chiedo scusa già da ora per quello che succederà“. Con queste parole Anna si è rivolta a Filippo Bisciglia, giusto per rassicurarlo prima del falò di confronto anticipato. Perché dopo giorni interi a tubare come piccioni, tra abbracci, baci sulla guancia, allusioni, sorrisi, balli e confidenze. Alfred si è ricordato di non essere più un teenager in un film di Federico Moccia e ha deciso di passare all’azione, baciando la tentatrice Sofia, dopo un picnic insieme. E la sua fidanzata, ha visto tutto.

Anna non aspettava altro. Solo un passo falso certificato per poter afferrare un megafono e dichiarare “Voglio un falò di confronto immediato“. Ma, povera donna, nemmeno questa soddisfazione è riuscita a portarsi a casa perché lui, subito dopo il bacio, aveva fatto la stessa richiesta. Anticipandola.

Questo falò di confronto era attesissimo dal pubblico. Era il derby di questa edizione, il Milan/Inter di questo Temptation Island. Ma il risultato è stato più tiepido di quello che ci si aspettava. Semplicemente perché c’era la sensazione evidente che non rimaneva più nulla da dirsi, tra loro due.

“Se Anna accetterà il confronto…” aveva bisbigliato lui, nell’attesa, senza sapere che, se avesse potuto, Anna sarebbe arrivata da lui direttamente su un Quad.

Il loro confronto si è svolto come da previsione. Alfred, chiaramente sgamato, con le mani nella marmellata, su un tablet, aveva poco da dire. O poco da giustificare. E ha provato a usare la carta più semplice, quella del cavaliere senza macchia e senza paura, del Garibaldino 2024 che ripete, continuamente, “Ti voglio dire la verità, Anna“. Eh, ma la verità era abbastanza chiara. Da giorni ma soprattutto dopo un video.

Durante il confronto, i momenti di commozione per Alfred erano legati soprattutto alla parola “gratitudine” legato alla famiglia di lei, ai genitori, ai nonni di Anna che lo avevano accolto. A quel sentirsi in famiglia, quel nucleo che lui non aveva mai avuto e mai conosciuto. Di quello aveva difficoltà a staccarsi. La parola “fine” a questo rapporto non era in grado di metterla principalmente per riconoscenza, per gratitudine.

“Quando andavo da lei, stavo bene, per questo non riuscivo a lasciarla, avevo un senso di gratitudine. Lo sai da dove venivo”.

Anna ha voluto rivedere il video incriminato del bacio tra il fidanzato (o presunto tale) e la tentatrice, nel villaggio dei fidanzati. “Io ci metto la faccia” ha ribadito più volte lui, sempre ripetendo la tiritera del “Ti voglio dire la verità Anna“. La verità, però, non era stata detta. Era emersa dopo i giorni trascorsi con Sofia, dopo i giochi di seduzione tra i due. Perché se mi filmano (e lo so) mentre mi ubriaco, ha poco senso che poi il giorno dopo mi presenti, alzando le mani e dicendo “Voglio essere sincero, dire la verità: ho bevuto troppo!“.

Anna ha provato, in maniera anche comprensibilmente esagitata, a spiegare che aveva mancato di rispetto non solo a lei ma anche alla sua famiglia, con quel suo comportamento, e che poteva fermarsi anche prima.

“Sto a dire la verità, sto a dire la verità” ha ricominciato a cantare lui, pure “spalleggiato” da Filippo che faceva presente ad Anna che gli stava raccontando di come si sentiva e di quello che provava. “Mi dispiace” ha, alla fine, ammesso Alfred, mentre Bisciglia si lanciava pure in un “Io gli credo”. “E sbagli” ha replicato prontamente lei.

Insomma, come prevedibile, niente uscita di coppia dal programma e Alfred, poco dopo, è stato ripreso mentre piangeva (e, in questo caso le lacrime si vedevano) mentre ripeteva il solito mantra “Non la voglio prendere in giro (dopo due anni, ndr), sto facendo la cosa giusta”. Poi, tra un singhiozzo e l’altro, ha “trovato la forza” di voler rivedere Sofia, colei che non aveva alcun ruolo in quello che lui aveva capito (cit.).

“Vorrei conoscerti meglio fuori” ha ammesso, ancora con gli occhi bagnati dalle lacrime per la sua ex. Lei felicissima ed ecco un altro bacio a favore di telecamera.

Un comportamento e una reazione che lasciano diversi interrogativi. E fanno chiedere allo spettatore il vero senso di quelle lacrime e di quella verità tanto decantata durante il falò. Perché quelle “lacrime” di Alfred possono non appartenere solamente a chi vuole essere sincero. Possono essere le “lacrime” di chi è stato sgamato. E questa volta non può uscirne o negare. Ha le mani nella marmellata, in digitale, su un tablet. E, adesso, ovviamente, non può che “dire la verità”.

Non resta che quello. E una nuova possibile storia.