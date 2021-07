Star in the star brucia Tale e quale show e il Cantante mascherato ?

Sarà il titolo nuovo dell’intrattenimento autunnale di Canale 5. Diciamo nuovo ma i più attenti avranno notato che proprio nuovissimo non lo è. Il riferimento è a Star in the star, lo spettacolo musicale che andrà in onda su Canale 5 nel prossimo autunno con la conduzione, rivelata proprio da queste colonne dalla bella e brava Ilary Blasi. La talentuosa conduttrice della scuderia di Cologno Monzese, che ha condotto così brillantemente l’ultima edizione dell’Isola dei famosi, è stata scelta per avviare in Italia questo varietà che però non ha ottenuto all’estero brillantissimi risultati, come per esempio in Germania.

Ma questo non vuol dire assolutamente niente, anzi potrebbe essere benissimo che Star in the star, con annessa giuria composta da Marcella Bella, Andrea Pucci e forse Nicola Savino, possa essere il successo del prossimo autunno televisivo e che il pubblico che si sintonizzerà sulla principale rete commerciale italiana resti ipnotizzato di fronte alla performance di un Albano qualunque, che indossato un calco di Michael Jackson si esibisce sulle note di Billie Jean. Il programma, come già ampiamente detto, sarà una specie di mix (ovviamente con tutti i correttivi del caso) fra due popolari programmi che vanno già in onda in Italia.

I titoli sono ovvi e cioè Tale e quale show, da cui prende l’esibizione della celebrità impegnata nell’imitazione di un cantante, sia nel trucco e parrucco che nell’esibizione vocale e Il cantante mascherato, da cui prende la parte “investigativa” e cioè il cercare di capire chi si cela sotto il calco facciale del cantante “imitato”. Entrambi i programmi originali, ovvero Tale e quale show e il Cantante mascherato in onda su Rai1 potranno risentire di Star in the star, che in qualche modo “clona” la cifra delle due produzioni, per altro entrambe Endemol? La risposta appare scontata.

Facile immaginare che Carlo Conti e Milly Carlucci non siano così entusiasti dell’arrivo di Star in the star. In primis Conti che andrà in onda proprio la sera dopo la trasmissione condotta da Ilary Blasi, ma certamente anche Milly non farà i salti di gioia. In tutto questo la Rai che produce sia Tale e quale che il Cantante mascherato che fa? Forse adesso, in questo momento di passaggio di poteri e con l’arrivo da sole poche ore del nuovo Consiglio di amministrazione ha altro di cui pensare, ma una cosa ci preme sottolineare ai nuovi vertici che si stanno accomodando in queste ore nelle loro nuove poltrone site in viale Mazzini 14 Roma. Ricordiamoci che la tv è prima di tutto PRODOTTO. In altre parole la tv è quello che va in onda e una delle prime cose da fare, oltre a costruire nuovi e buoni prodotti, è tutelare il prodotto -buono- che già si ha nella faretra. Come diceva il grande Renzo Arbore in un vecchio spot televisivo “meditate gente, meditate”.