Simone Montedoro verso Tale e quale show 2021

C’erano una sfilza di punti interrogativi nel messaggio di Carlo Conti sul suo profilo Instagram in cui annunciava il cast della prossima edizione di Tale e quale show. Il fortunato spettacolo di varietà campione di ascolti del venerdì sera della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo che tornerà in onda a partire da venerdì 17 settembre in prima serata con un nuovo carico di concorrenti e con una giuria parzialmente rinnovata.

In uscita per motivi squisitamente lavorativi Vincenzo Salemme ed in entrata il cantautore e showman Cristiano Malgioglio per una edizione di questo varietà che avrà dunque una certa ventata di novità. Tornando però al cast di Tale e quale show 2021 siamo in grado di decrittare quei punti interrogativi che riguarderebbero l’undicesimo concorrente della nuova edizione del varietà prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy.

Secondo le indiscrezioni che circolano l’undicesimo concorrente di Tale e quale show 2021 dovrebbe essere, qualora la trattativa andasse in porto, l’attore Simone Montedoro, diventato noto per aver interpretato il capitano Giulio Tommasi nella fortunata serie Lux Vide Don Matteo, che nella prossima stagione avrà grosse novità, a partire dall’ingresso nel cast di Raoul Bova per l’uscita di scena di Terence Hill.

L’attore romano ha già frequentato le tavole del palcoscenico del mondo del varietà televisivo, lo ricordiamo infatti fra i concorrenti dell’edizione numero dodici di Ballando con le stelle. Lo rammentiamo pure in una edizione di Prima Festival ed ancora come voce narrante nella Caserma di Rai2 e come concorrente sotto la maschera dell’orsetto nel programma il Cantante mascherato su Rai1. Una certa predisposizione al mondo del varietà quindi Montedoro l’ha dimostrata durante la sua carriera, ora toccherà mettersi in mostra pure come imitatore e sopratutto come cantante, vedremo come se la caverà.

Con Montedoro dunque sarebbe completato il cast dell’edizione 2021 di Tale e quale show, in partenza sul Primo binario dell’etere televisivo nostrano venerdì 17 settembre subito dopo il gioco a premi Soliti ignoti il ritorno.