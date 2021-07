Piano piano si sta formando il cast dell’edizione 2021 di Tale e quale show, il celebre spettacolo musicale campione di ascolti del venerdì sera televisivo. Vi abbiamo dato conto non molto tempo fa dei primi nomi certi dei concorrenti che prenderanno parte alla nuova edizione di questo varietà diretto e condotto da Carlo Conti. Vi parlavamo, a questo proposito, dei due reduci del Grande fratello vip 5, ovvero Pierpaolo Pretelli e Stefania Orlando, mentre in arrivo dal mondo del web ci sarà Ciro Priello del gruppo The Jackal. Avevamo poi aggiunto i nomi di Federica Nargi, Deborah Johnson e Alba Parietti.

Oggi siamo in grado di aggiungere altri due nomi rispetto al cast di questo programma, si parte da Francesca Alotta, ricordiamo vincitrice di un Sanremo giovani con il brano “Non amarmi” insieme ad Aleandro Baldi e partecipante di un altro talent show di Rai1, ovvero l’indimenticato Ora o mai più.

Quindi Dennis Fantina diventato noto grazie alla vittoria nel talent show Saranno famosi diretto e condotto da Maria De Filippi (il progenitore di Amici). Successivamente Dennis si da al musical interpretando la parte di Danny Zucco in Grease, quindi tanta radio. una partecipazione a Sanremo giovani e una al talent di Milly Carlucci Notti sul ghiaccio, per poi diventare attore e sceneggiatore. Gli altri due ultimi concorrenti non sono ancora stati decisi, ma fra di loro ci potrebbe essere l’attore comico Biagio Izzo.

Per quel che riguarda la giuria, detto dell’uscita di Vincenzo Salemme per impegni cinematografici, al suo posto pare ormai ai dettagli la chiusura del contratto per Cristiano Malgioglio, che affiancherebbe Loretta Goggi e Giorgio Panariello che quindi resterebbe della partita. Va detto però che il contratto di Malgioglio non è ancora chiuso.

Al netto di tutto l’appuntamento con l’edizione 2021 di Tale e quale show di Carlo Conti è previsto da venerdì 17 settembre in prime time su Rai1 dopo Soliti ignoti il ritorno di Amadeus.