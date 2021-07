Tale e quale show, si cambia in giuria, vediamo le carte in tavola

Parte il prossimo 17 settembre in prima serata su Rai1 l’edizione 2021 di Tale e quale show, il celebre talent show del venerdì sera della prima rete della televisione pubblica condotto e diretto da Carlo Conti. Vi abbiamo dato conto da queste colonne dei primi cinque concorrenti certi che faranno parte del cast del premiato show prodotto in collaborazione con Endemol shine Italy a cui si è aggiunta grazie ad una intervista pubblicata dalla rivista settimanale Mondadori Chi il nome di Alba Parietti per sua stessa ammissione.

Gli altri quattro concorrenti che faranno parte del cast dell’edizione 2021 dello show di Rai1 verranno ufficializzati, come gli altri sei già spoilerati, da Carlo Conti in persona attraverso le pagine dei suoi social network, per la precisione dal suo profilo Instagram e di cui noi vi daremo prontamente conto. Ma le novità quest’anno non si fermeranno al solo cast del programma, ma pare che ci sarà una piccola, grande rivoluzione nella giuria a tre.

Fermo restando inamovibilità della regina della giuria da sempre di Tale e quale show, ovvero Loretta Goggi, è sugli altri due componenti che ci potrebbero essere delle novità. Vincenzo Salemme non ci sarà perchè impegnato nella preparazione di un film, non solo, pare che, secondo alcune fonti vicine al programma, pure Giorgio Panariello potrebbe non essere della partita nella prossima edizione del varietà della prima rete Rai, noi però riteniamo che alla fine lui ci sarà.

Ma chi sono i candidati ad entrare a far parte della giuria di Tale e quale show? TvBlog ha provato ad indagare fra le maglie strettissime indossate dal team che sta preparando la prossima serie di Tale e quale ed i nomi che sono trapelati sarebbero i seguenti. Si parte da Cristiano Malgioglio, per proseguire con un volto già noto di Tale e quale e che ha già fatto parte, con merito, della giuria del programma, ovvero Christian De Sica. Ma fra i candidati ci sarebbero pure Pupo, Orietta Berti, Angelo Pintus, Nek, Lillo, Francesco Gabbani ed il buon Frank Matano.

Da chi sarà dunque composta la giuria a tre della nuova edizione di Tale e quale show, fermo restando Loretta Goggi confermatissima? Insomma tanti i nomi per un posto (o come accennato forse due) per l’edizione 2021 di Tale e quale show, a presto per sapere chi avrà scelto il direttore artistico del programma Carlo Conti.