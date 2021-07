Carlo Conti ha annunciato poco fa il cast di Tale e Quale Show, che tornerà in onda su Rai1 il prossimo 17 settembre, con l’undicesima stagione. Lo ha fatto sul suo account Instagram dove già lo scorso anno comunicò ufficialmente i protagonisti del suo programma (con refuso sul cognome di Carolina Rey).

Ecco, dunque, quali saranno i concorrenti di Tale e quale Show 2021, molti dei quali già anticipati sulle colonne di TvBlog nelle scorse settimane:

Arruolati Ciro Priello dei The Jackal, reduce dal clamoroso successo di Lol – Chi ride è fuori, Alba Parietti, l’attore comico Biagio Izzo e la cantante di Non Amarmi (in coppia con Aleandro Baldi) Francesca Alotta. Ed ancora, direttamente dall’ultima edizione del Grande Fratello Vip, l’ex velino di Striscia la notizia Pierpaolo Pretelli e la showgirl Stefania Orlando. Ci saranno anche Dennis Fantina – vincitore della primissima edizione di Amici di Maria De Filippi (allora si chiamava Saranno Famosi) e concorrente di Notti sul ghiaccio e All together now – e Federica Nargi, ex velina di Striscia la Notizia e compagna dell’ex calciatore Alessandro Matri, ora talent di Dazn. Chiudono il cast i Gemelli di Guidonia, già noti con il nome Effervescenti Naturali (si tratta dei tre fratelli Pacifico, Gino ed Eduardo Acciarino, che hanno collaborato recentemente anche con Fiorello), e Deborah Johson, cantante, figlia di Wesley Johnson, in arte Wess.

Carlo Conti ha fatto intendere che arriveranno novità in giuria. Infatti, come ampiamente anticipato da TvBlog, insieme alla veterana Loretta Goggi e al confermato Giorgio Panariello ci sarà quasi sicuramente Cristiano Malgioglio.