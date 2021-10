Back to School è il nuovo programma di Italia 1 condotto da Nicola Savino che riporta il gruppo di vip sui banchi delle Elementari per rifare l’esame di Quinta.

Back to School, quando inizia

Il programma debutta mercoledì 10 novembre 2021 in prima serata su Italia 1. A produrlo la Blue Yazmine, di Ilaria Dallatana e Francesca Canetta: tra i titoli prodotti anche Canzone Segreta, La Caserma, Game of Games.

Back to School, puntate

In tutto sono previste cinque puntate: in ognuna alcuni vip saranno sottoposti a un esame di Quinta Elementare e sarà valutato da un gruppo di veri insegnanti della scuola primaria.

Prima puntata, 10 novembre 2021: anticipazioni ospiti

Gli ospiti/esaminandi della prima puntata saranno Eleonora Giorgi, Vladimir Luxuria, Nicola Ventola, Giulia Salemi, Clementino e Ignazio Moser.

Seconda puntata, 17 novembre 2021: anticipazioni ospiti

Stando alle nostre anticipazioni, nella seconda puntata ci saranno Jonathan Kashanian, Benedetta Mazza, Random, Flavia Vento e Scintilla. A loro si aggiunge il rimandato della prima puntata.

Terza puntata, 24 novembre 2021: anticipazioni ospiti

Allo stato attuale, i nomi della terza puntata dovrebbe essere quelli di Paola Caruso, Totò Schillaci, Roberta Lanfranchi e Maria Teresa Ruta.

Quarta puntata, 1 dicembre 2021: anticipazioni ospiti

Nella penultima puntata a sostenere gli esami di Quinta Elementare saranno Eleonora Pedron, Enzo Miccio, Antonella Elia, Gianluca Zambrotta e Andrea Zelletta.

Quinta puntata, 8 dicembre 2021: anticipazioni ospiti

Si chiude con Martina Hamdy, Andrea Lo Cicero, Denis Dosio, Evaristo Beccalossi e Lory Del Santo.

Il promo

A novembre, in prima serata su #Italia1, arriva #BackToSchool, il nuovo programma condotto da @NicoSavi che farà rifare l’esame di quinta elementare a 25 big della tv, della musica e dello sport. pic.twitter.com/nzIrSyqq0g — QuiMediaset (@QuiMediaset_it) October 18, 2021

Back to School, streaming

Il programma va in onda in live streaming su Mediaset Play, dove poi è disponibile on demand.