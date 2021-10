Dalle pagine di TvBlog continuiamo ad anticipare alcuni dettagli su Back to school, nuovo programma di Italia 1 al via, come vi abbiamo svelato poche ore fa, mercoledì 10 novembre in prima serata con la conduzione di Nicola Savino.

Se nella prima puntata i protagonisti saranno Eleonora Giorgi, Vladimir Luxuria, Nicola Ventola, Giulia Salemi, Clementino e Ignazio Moser, nella seconda, stando a quanto apprendiamo, saranno il volto di Detto Fatto Jonathan Kashanian, la showgirl Benedetta Mazza, il cantante Random, la showgirl Flavia Vento e il comico Scintilla. A loro si aggiungere il/la rimandato/a dalla prima puntata. Il meccanismo del format, infatti, prevede che uno o più di uno dei concorrenti, che porta in studio, a mo’ di sostegno psicologico un familiare o un amico/a, possa essere bocciato e debba presentarsi nella puntata successiva in veste di rimandato.

TvBlog è in grado di svelare anche i protagonisti degli appuntamenti seguenti. Dunque, terza puntata con l’ex Bonas di Avanti un altro e concorrente di reality Paola Caruso, l’ex calciatore Totò Schillaci, la speaker radiofonica Roberta Lanfranchi e la conduttrice Maria Teresa Ruta; quarta con l’ex Miss Italia Eleonora Pedron, lo stilista Enzo Miccio, la showgirl Antonella Elia, l’ex calciatore Gianluca Zambrotta e l’ex Uomini e donne e Grande Fratello Vip Andrea Zelletta; quinta e ultima con l’ex meteorina Martina Hamdy, l’ex rugbista Andrea Lo Cicero, l’influencer Denis Dosio, l’ex calciatore Evaristo Beccalossi e la showgirl Lory Del Santo.

La commissione d’esame di Back to school è composta da veri maestri di scuola elementare.

Ieri a Cologno Monzese è stata registrata l’ultima puntata del programma prodotto da Blue Yazmine, la società di Ilaria Dallatana e Francesca Canetta che negli scorsi mesi ha realizzato, tra le altre cose, Canzone Segreta per Rai1, La Caserma e Game of Games per Rai2.