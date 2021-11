L’isola dei famosi 2022 su Canale 5, ecco chi la condurrà

Il Grande fratello vip 6 forte dei suoi successi in termini di ascolti, che significano una continuità in termini di share assicurabili solo con pochi prodotti di intrattenimento made in Mediaset, proseguirà ad andare in onda per la più lunga edizione di sempre, come vi abbiamo annunciato in anteprima da queste colonne, con la finale di questa trasmissione che è prevista per lunedì 14 marzo 2022. Al termine del varietà diretto e condotto da Alfonso Signorini però Canale 5 non lascerà a bocca asciutta il suo affezionato pubblico affamato in particolare di reality show, tornerà infatti con appuntamenti bi-settimanali L’isola dei famosi in una edizione nuova di zecca.

Si annuncia infatti per il prossimo mese di marzo una stagione particolarmente innovativa per questo storico format che ha debuttato in Italia sulla seconda rete della televisione pubblica con Simona Ventura, sfondando il muro dei 10 milioni di telespettatori. Quella che ci dovremo aspettare per il mese di marzo del 2022 sarà una nuova alba per questo programma prodotto in collaborazione con Banijay. Una edizione piena di novità e fatta di grandi sorprese che proprio in questo periodo si iniziano a pensare e a programmare.

Capitolo conduzione. Stando a quanto apprendiamo alla guida dell’Isola dei famosi 2022 ci sarà ancora la bella e brava Ilary Blasi, che ha dimostrato nella passata serie di questo programma di saperlo condurre con grande disinvoltura e capacità narrativa, tutto questo grazie al suo stile naturale e assolutamente pop. Ilary dunque tornerebbe a misurarsi con un programma nelle sue corde, dopo un autunno poco brillante alla conduzione di Star in the star, poco brillante non per colpa sua, ma più probabilmente per colpa di un format sviluppato non nel migliore dei modi.

Acqua passata comunque per Ilary Blasi pronta a rigettarsi nelle più confortevoli braccia dell’Isola dei famosi in programma su Canale 5, dal prossimo mese di marzo, subito dopo la fine del Grande fratello vip 6.