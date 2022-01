L’isola dei famosi 2022: l’inviato del programma di Ilary Blasi

Settimana dopo settimana, giorno dopo giorno, anzi, ora dopo ora arrivano notizie ed aggiornamenti circa il percorso di preparazione dell’edizione 2022 dell’Isola dei famosi, l’ormai celebre reality-adventure game in onda da marzo su Canale 5. Il varietà che sarà condotto ancora una volta dalla bella e brava Ilary Blasi, sta formando la sua nuova immagine, tassello dopo tassello, un’immagine che, esattamente come un grande puzzle, si sta formando a mano a mano che si avvicina la data della sua prima puntata.

Non è passato molto tempo quando proprio da queste colonne vi abbiamo dato conto delle indiscrezioni, che sono veramente qualcosa di più che semplici indiscrezioni, riguardanti il nuovo parco opinionisti che affiancheranno nello studio milanese di Mediaset da dove verrà realizzata l’edizione numero sedici dell’Isola dei famosi. Due i nomi in campo, quelli cioè di Nicola Savino e Vladimir Luxuria, una coppia lavorativa molto solida per un rapporto professionale che parte da lontano, da dieci anni fa, quando furono proprio fianco a fianco, seppur divisi da qualche migliaio di chilometri, nella conduzione dell’Isola dei famosi 2012.

Caso vuole che ora si ritrovino di nuovo insieme nello stesso programma e stavolta fianco a fianco pure fisicamente, perchè siederanno vicini nello studio milanese di Mediaset da dove verrà prodotta l’edizione 2022 dell’Isola dei famosi. Non solo di opinionisti vi abbiamo parlato da queste colonne, ma anche delle prime due coppie di naufraghi che animeranno il programma, ovvero Carmen Di Pietro ed Ilona Staller con i loro rispettivi figlioli. Ma dicevamo appunto che il processo di formazione di questo puzzle sta proseguendo e giunge negli ultimi minuti notizia, da ambienti molto vicini alla squadra che realizza questo programma, sulla scelta del nuovo inviato dell’Isola dei famosi. Sul personaggio cioè che sostituirà il bello e bravo Massimiliano Rosolino nei collegamenti diretti con i naufraghi dall’Honduras e che sarà alla guida dei day time del programma prodotto con la collaborazione del dipartimento italiano della multinazionale di produzione televisiva Banijay.

Fra i papabili al ruolo di nuovo inviato dell’Isola dei famosi 2022 Alvise Rigo è al momento quello che sta battendo tutte le altre candidature. Alvise come noto è stato fra i concorrenti dell’ultima serie di Ballando con le stelle, riscuotendo in quell’occasione un buon successo sopratutto fra il pubblico femminile, ma siamo certi non solo femminile. Alvise è stato ospite recentemente di Verissimo in cui ha raccontato particolari della sua vita privata: dall’abbandono forzato del rugby, sport che praticava con buoni risultati, poi l’approdo nel mondo della moda come modello e fino ad arrivare in televisione grazie a Milly Carlucci. Il mondo della televisione sembra averlo affascinato molto, tanto che ora lo potremmo vedere nelle vesti di inviato dell’edizione numero sedici dell’Isola dei famosi (e non come naufrago, cosa che capitò lo scorso anno al collega di ballo, Gilles Rocca).