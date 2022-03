85 mila follower su Instagram e una bellezza mozzafiato. Estefania Bernal, anche grazie a questi due dettagli (non da poco), starebbe per conquistare l’occasione di entrare a far parte del cast dell’Isola dei famosi, la cui nuova edizione avrà inizio su Canale 5 lunedì 21 marzo.

Stando a quanto risulta a TvBlog, infatti, la modella argentina classe 1995 (fa parte dell’agenzia di moda di Paola Benegas, che scoprì e lanciò un’altra argentina, Belen Rodriguez) sarà tra i naufraghi del reality che anche quest’anno sarà condotto da Ilary Blasi, con Nicola Savino e Vladimir Luxuria opinionisti.

Estefania Bernal, Miss Universo Argentina nel 2016, non è un nome completamente nuovo per il pubblico di Canale 5. Infatti, a settembre scorso ha preso parte a Scherzi a parte, in onda la domenica sera sulla rete ammiraglia di Mediaset, con la conduzione di Enrico Papi.

Da qualche settimana su TvBlog stiamo anticipando il cast dell’Isola dei famosi 2022. Ricordiamo che, secondo quanto ci risulta, tra le coppie in gara ci dovrebbero esserci Lory Del Santo col fidanzato Marco Cucolo, Clemente Russo con la moglie Laura Maddaloni, Carmen Di Pietro col figlio Alessandro, Jeremias Rodriguez, fratello di Belen e Cecilia, col padre Gustavo, due componenti del gruppo I Cugini di Campagna e Guendalina Tavassi col fratello Edoardo, ex di Diana Del Bufalo.

Per quanto riguarda i naufraghi ‘single’, invece, dovrebbero esserci Ilaria Galassi (Non è la Rai), Ilona Staller, Nicolas Vaporidis, Floriana Secondi (vincitrice della terza edizione del Grande Fratello), Roberta Morise, Gianluca Tornese (La Pupa e il Secchione), Nicole Daza (compagna del campione olimpico italiano Marcell Jacobs, Matilde Brandi e, appunto, Estefania Bernal.

Un cast (non è stato ancora ufficializzato, quindi potrebbe non essere quello definitivo) variegato e folto abbastanza per animare le due puntate settimanali dell’Isola che Canale 5 proporrà a partire dal 21 marzo.