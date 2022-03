Isola dei famosi 2022: Alvin e Ilona Staller positivi, attesa per nuovi test

Momento sempre più difficile per i programmi televisivi nostrani dovuto a questo ritorno di casi di positività al Covid 19. Vi abbiamo raccontato da queste parti dei problemi che stanno affrontando alcune trasmissioni per questi continui casi di positività, già nel Grande fratello vip 6, come con la Pupa e il secchione. Ora il copione sembra riproporsi con un altro programma d’intrattenimento Mediaset in partenza lunedì prossimo 20 marzo in prima serata su Canale 5. Ci riferiamo alla nuova edizione dell’Isola dei famosi, condotta da Ilary Blasi.

Anche questo programma prodotto con la collaborazione del dipartimento italiano della Banijay, sta affrontando due casi di Covid che riguardano due dei suoi protagonisti. Alvin, l’inviato in Honduras di Ilary Blasi infatti è risultato positivo al Covid, quindi per il momento non partirà per l’Honduras in attesa di negativizzarsi, a questo proposito sono attesi i risultati di nuovi test nelle prossime ore. Al suo posto, come soluzione di emergenza qualora Alvin non si negativizzasse, distaccata dal ruolo di opinionista del programma che avrebbe dovuto affrontare insieme a Nicola Savino, potrebbe partire per l’Honduras Vladimir Luxuria, che per altro ha ricoperto questo ruolo nell’ultima edizione targata Rai2 dell’Isola dei famosi, proprio condotta da Nicola Savino.

Fra i naufraghi poi giungono voci di Ilona Staller pure positiva al Covid 19. Vedremo dunque nei prossimi giorni come evolverà la situazione, in attesa del debutto dell’Isola dei famosi 2022 su Canale 5, previsto lunedì 20 marzo, con Ilary Blasi e Nicola Savino, subito dopo Striscia la notizia e con Vladimir Luxuria forse distaccata nel ruolo di inviata della trasmissione. Decisioni finali che verranno prese nelle prossime ore, vista la grande fluidità della situazione, in attesa di ulteriori test sia per Alvin che per Ilona Staller.