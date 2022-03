La pupa e il secchione show: Antonella Elia positiva, in arrivo Dayane Mello

Sempre più tribolata la partenza della nuova serie, anzi nuovissima della Pupa e il secchione show. Già show è la parolina in più per significare il cambio di passo di questo spettacolo che vede al timone quest’anno Barbara D’Urso, che ha voluto dare una iniezione di novità ad un format che ne aveva forse bisogno. Da queste colonne vi abbiamo parlato dei problemi che riguardano alcuni volti del programma che partirà martedì sera su Italia 1. In particolare vi abbiamo dato conto del caso che riguarda Lorenzo Orsini, presunto figlio segreto di Vittorio Emanuele di Savoia e Paola Caruso.

I contrattempi però che riguardano questo programma non si fermano a questi due casi e riguardano anche altri due personaggi del programma diretto e condotto da Barbara D’Urso. Secondo le indiscrezioni che abbiamo avuto modo di raccogliere infatti, ci sarebbe un secchione positivo e non solo, pure Antonella Elia, opinionista e giurata della Pupa e il secchione show 2022 sarebbe positiva al Covid e quindi impossibilitata a partecipare alla prima puntata di questo varietà prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy.

Per tamponare l’eventuale assenza di Antonella Elia alla prima emissione di questa trasmissione si starebbe pensando di chiedere di prendere il suo posto alla bella Dayane Mello, grande protagonista dell’edizione numero cinque del Grande fratello vip, reality che questa sera chiuderà i battenti dell’edizione numero sei, l’edizione dei record, in prima serata su Canale 5. Dayane farà come noto Pupa party su Mediaset infinity. Vedremo nelle prossime ore come andrà a finire questa vicenda, mancano ormai solo 48 ore alla prima puntata della Pupa e il secchione show.

Insomma questa recrudescenza di casi di Covid 19 di questi ultimi giorni sta creando non pochi problemi anche ai vari programmi tv, vi abbiamo raccontato infatti anche il problema su questo tema che ha coinvolto nelle ultime settimane Katia Ricciarelli.