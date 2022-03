Grande fratello vip 6: Katia Ricciarelli alla finale dopo il Covid

Qualcuno se lo sta chiedendo, dopo aver visto le ultime puntate del Grande fratello vip 6: ma che fine ha fatto Katia Ricciarelli? Tante sono le ipotesi circolate sui social, ma la verità è solamente una ed è quella che vi raccontiamo. Purtroppo Katia Ricciarelli, dopo essere uscita dalla casa del Grande fratello ha avuto una disavventura come purtroppo è capitato a molti italiani. Una disavventura che l’ha vista costretta chiusa nella sua casa a causa del Covid.

Katia Ricciarelli ha infatti contratto il Covid 19 dopo essere uscita dalla casa più spiata d’Italia. Un paio di settimane fa era stata chiamata, come capita normalmente, come ospite del varietà del pomeriggio del fine settimana di Canale 5 Verissimo, condotto da Silvia Toffanin. Prima della registrazione della puntata si è dovuta sottoporre, come da prassi, al tampone che ha purtroppo certificato la sua positività al Covid 19. Ecco dunque che la sua partecipazione a Verissimo è stata annullata, cosi come le sue presenze fra il gruppo di vipponi fuori usciti dal Grande fratello vip 6, nello studio di Cinecittà a Roma da dove va in onda il programma diretto e condotto da Alfonso Signorini.

Nelle ultime settimane quindi Katia Ricciarelli ha dovuto curarsi ed è stata costretta nella sua abitazione sul lago di Garda. Domani sera però farà di tutto per essere presente alla finale di questo Grande fratello dei record, lei fra i concorrenti più rappresentativi, di certo la più celebre, di questa edizione del popolare reality show prodotto con la collaborazione della Endemol Shine Italy.

Dunque, ora che sta molto meglio, la signora Ricciarelli sarà certamente presente alla finale dell’edizione numero sei del Grande fratello vip. Se le condizioni di salute glielo permetteranno (cioè se si sarà negativizzata) Katia sarà presente di persona presso lo studio di Cinecittà insieme agli altri colleghi vipponi, altrimenti sarà in collegamento dalla sua casa presso il lago di Garda.

Appuntamento dunque per il capitolo finale del Grande fratello vip 6 a lunedì sera 14 marzo in prima serata su Canale 5 con Alfonso Signorini, Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, insieme a tutta la truppa di concorrenti di questa straordinaria edizione del reality show più celebre e titolato della televisione italiana, compresa Katia Ricciarelli a cui facciamo gli auguri di una pronta e completa guarigione.