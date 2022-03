“Ci sarà il figlio di un personaggio famosissimo che non l’ha riconosciuto“. Così una gasatissima Barbara d’Urso una settimana fa a Verissimo aveva provato a creare hype rispetto all’inizio della nuova edizione de La Pupa e il secchione show, al via martedì prossimo in prime time su Italia 1.

Poche ore dopo i siti e i social avevano svelato il mistero: trattasi di Lorenzo Orsini, presunto figlio segreto di Vittorio Emanuele di Savoia. Lollo G, come si fa chiamare il giovane rapper (nel curriculum ha un flirt con Maria Laura De Vitis, ex di Paolo Brosio), farà davvero parte del cast de La Pupa e il secchione show?

Secondo quanto risulta a TvBlog, no, non ci sarà. La sua presenza, infatti, si sarebbe trasformata in un caso legale, come anticipato poco fa in un lancio flash dal sito Dagospia, che coinvolgerebbe direttamente anche Mediaset. In particolare, stando alle indiscrezioni in nostro possesso, sarebbe la madre di Lorenzo ad opporsi alla presenza del figlio nel programma prodotto da Endemol Shine Italy in partenza tra due giorni.

Vista la situazione, non sono da escludere sorprese dell’ultimo momento, anche in considerazione del fatto che la prima puntata andrà in onda in diretta (dagli studi Elios di Roma). Insomma, fino all’ultimo minuto la sensazione è che tutto possa succedere.

Quello fin qui raccontato non è l’unico caso che sta caratterizzando la vigilia de La Pupa e il secchione show. Stando a Dagospia, infatti, Paola Caruso (che sarà una delle concorrenti) sarebbe stata trasportata in ambulanza in un ospedale romano per una allergia agli acari. La showgirl si trovava in isolamento. Non è chiaro, dunque, se potrà essere presente nella prima puntata.

È evidente che tali vicende alla fine possano far gioco alla d’Urso, che, nonostante abbia una lunga e fortunata carriera, con La Pupa e il secchione show si gioca molto del suo futuro a Mediaset.

E chissà che nelle prossime ore non possano scoppiare, più o meno spontaneamente, ulteriori casi che contribuiscano a creare interesse nei confronti del programma che torna in onda a un anno di distanza dall’edizione condotta da Andrea Pucci e Francesca Cipriani.