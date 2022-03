L’isola dei famosi 2022: anche Roger Balduino, Jovana Djordjevic e Blind nel cast (chiuso)

Si è chiusa poche ore fa la confezione del cast dell’edizione 2022 dell’Isola dei famosi. Una edizione che si annuncia parecchio dirompente e piena di novità con la conduzione della bella e brava Ilary Blasi. Un cast eterogeneo, la cui composizione vi abbiamo raccontato da queste colonne giorno dopo giorno e con la divisione fra un gruppo di sei coppie e due gruppi di single, cinque maschietti e cinque femminucce. Tanti i nomi usciti sui vari organi di informazione, oggi vi diamo conto di tre ultimi ingressi entrati a treno in partenza proprio nelle ultime ore.

Si parte da un modello brasiliano con un cognome che suona italiano, Roger Balduino. Lui si candida come il “bonazzo” di questa edizione 2022 dell’Isola dei famosi. Roger farà parte della compagine maschile dei single, a cui farà parte anche il rapper Blind. Franco Rujan, questo il nome di battesimo di Blind, avrebbe dovuto partecipare al Festival Una voce per San Marino e fra l’altro era fra i favoriti insieme ad Achille Lauro, che quel Festival poi lo ha vinto, permettendogli di staccare il biglietto per l’Eurovision di Torino.

Blind ha dovuto rinunciare all’ultimo momento al Festival Una voce per San Marino per una indisposizione, ecco però che ora potrà -in qualche modo- rifarsi, partecipando come naufrago all’edizione 2022 dell’Isola dei famosi. Fra i partecipanti nel gruppo femminile dei single anche la modella Jovana Djorkevic, moglie del calciatore serbo, ex Chievo e Lazio, Filip Djordjevic. Sei coppie di concorrenti, ricordiamo i Rodriguez, i Cugini di campagna, i Tavassi, Russo e la moglie, tanto per citarne alcune, più cinque maschietti e cinque femminucce che gareggeranno come single; ne ricordiamo alcuni: la Staller, la Morise, la Bernal, la Secondi, Vaporidis, Melandri e Zequila.

Si completa dunque il cast dell’Isola dei famosi 2022, la cui lista completa ufficiale verrà resa nota prossimamente, ma i cui nomi li trovate nella nostra categoria anticipati nei vari post. La messa in onda della prima puntata è appoggiata al momento a lunedì 20 marzo in prima serata su Canale 5 con la conduzione di Ilary Blasi e l’amichevole partecipazione nel ruolo di opinionisti di Vladimir Luxuria e Nicola Savino, mentre dall’Honduras è confermata la presenza del bello e bravo Alvin.